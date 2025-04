“L’autismo è un modo diverso di vedere il mondo”. La mostra a Villa Alba

(Adnkronos) – In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, il Centro di Riabilitazione Villa Alba (Gruppo Ini) di Veroli (Frosinone) ha organizzato un evento speciale per promuovere comprensione e inclusione delle persone nello spettro autistico. Al centro dell’iniziativa, la mostra “Il Mondo Visto Attraverso i Miei Occhi: Ti Darei gli Occhi Miei per Vedere Ciò che Non Vedi”, un percorso immersivo e sensoriale ispirato alla percezione unica della realtà vissuta da bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico. L’iniziativa – ideata dalla psicologa e tecnico ABA Chiara De Nicolo e realizzata insieme all’équipe riabilitativa sotto la direzione della Dott.ssa Maria Nicoletta Aliberti – propone un viaggio attraverso fotografie, disegni e racconti che offrono uno sguardo autentico sul mondo interiore e sensoriale delle persone autistiche. «L’autismo non è una malattia da curare, ma una diversa modalità di percezione del mondo», spiegano gli organizzatori. La mostra si propone di abbattere stereotipi e pregiudizi, valorizzando la diversità come risorsa e favorendo una società più empatica e inclusiva. L’esposizione, allestita negli spazi terapeutici del centro, proseguirà fino alla fine del mese e consente ai visitatori di immedesimarsi in chi vive l’autismo quotidianamente, esplorando stimoli visivi, olfattivi e sonori attraverso le opere dei giovani pazienti. «Ti darei gli occhi miei per vedere ciò che non vedi» – recita il sottotitolo – è un invito alla riflessione e alla comprensione profonda, lontana da semplificazioni e giudizi. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Aprile 2025