Lauria (Inps), ‘raggiunto in anticipo i target del Pnrr per il 2023’

(Adnkronos) – "L’Inps ha raggiunto in anticipo i target del Pnrr per il 2023". Ad affermarlo è Rocco Lauria, direttore inclusione e invalidità dell'Inps intervistato da Rai News 24. L’Istituto, sottolinea, "è impegnato da tempo in un percorso di rinnovamento dei servizi, innovazione tecnologica e digitalizzazione, un percorso che ha conosciuto una grande accelerazione negli ultimi due anni, anche grazie ai fondi del Piano nazionale ripresa e resilienza". L’Inps, rileva, "ha raggiunto i target del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) prefissati per il 2023, li ha raggiunti in anticipo rispetto alle scadenze assegnate. L’ottimo esito è emerso durante la seduta del Comitato di Attuazione del Progetto – composto dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e da Inps – relativo al sub-investimento 1.6.3-a (Digitalizzazione dell’Inps)". —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 20 Ottobre 2023