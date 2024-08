Laura Pausini, il karaoke in macchina con le amiche d’infanzia – Video

(Adnkronos) – Una bottiglietta di plastica usata come fosse un microfono, occhiali da vista e niente trucco in viso. È il look, ben lontano da quello più glamour dei suoi concerti, con cui Laura Pausini si è mostrata nell'ultimo video condiviso sui social, apprezzatissimo dai fan. La cantautrice, tornata nel suo paese di origine, Solarolo, ha improvvisato un karaoke insieme alle sue amiche di sempre, si è filmata e ha condiviso le immagini con i suoi follower. Laura Pausini, Lorena Xella, Cristina Musconi, Elisa Padovani ed Erica Ricciardelli si conoscono dai tempi della scuola e il loro rapporto è stato anche raccontato nel documentario di Ivan Cotroneo' Laura Pausini – Piacere di conoscerti'. Nonostante la fama che ha travolto la cantautrice e che l'ha portata lontano dall'Emilia Romagna, il gruppo è sempre rimasto unito: quando possono le amiche si riuniscono e amano condividere sui social video ironici del tempo passato insieme, su un profilo che hanno battezzato The Sincronette. Dal nuoto sincronizzato alla cucina, stavolta è toccato al canto: 'Like a virgin' di Madonna e 'Carrie' degli Europe cantate in coro e a squarciagola in automobile. Tra i tantissimi commenti di apprezzamento non solo per il video, ma anche per un'amicizia tanto forte e duratura, anche il messaggio di una delle cinque protagoniste. "Può passare un giorno, un mese un anno, – scrive Elisa Padovani – ma nel momento che ci rivediamo…. Siamo sempre noi! Un sentimento vero, d’amicizia, protezione e purezza, che chi non può capire…. Invidia!!!! Grazie a chi ci vuole bene col cuore, agli altri…. Forse un giorno avrete un amicizia così…. Ma va coltivata e protetta! Amo le mie amiche".

—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 26 Agosto 2024