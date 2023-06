(Adnkronos) – Acqua alta a Venezia per il concerto di Laura Pausini, che a Piazza San Marco apre il suo tour con la prima delle 3 serate in laguna. Le condizioni per i 5000 spettatori, come appare evidente, sono complicate. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 30 Giugno 2023