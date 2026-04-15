L’audio dell’omicidio di Annibale Carta registrato dalle telecamere di sorveglianza

A Ore 14 su Raidue, è stato trasmesso, in anteprima esclusiva, l’audio registrato dalle telecamere di sorveglianza che avrebbero documentato il diverbio e l’aggressione culminati nella tragica morte di Annibale Carta, quarantadue anni, deceduto nella notte tra lunedì e martedì. La registrazione audio contiene alcune frasi seguite dai suoni distintivi degli spari. Carta è stato colpito mortalmente da un proiettile alla schiena, sparato da un individuo con il volto celato, che si è successivamente allontanato a bordo di una bicicletta. Sul luogo dell’evento sono stati individuati quattro bossoli.



Pubblicato il 15 Aprile 2026