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L’audio dell’omicidio di Annibale Carta registrato dalle telecamere di sorveglianza

A Ore 14 su Raidue, è stato trasmesso in anteprima

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A Ore 14 su Raidue, è stato trasmesso, in anteprima esclusiva, l’audio registrato dalle telecamere di sorveglianza che avrebbero documentato il diverbio e l’aggressione culminati nella tragica morte di Annibale Carta, quarantadue anni, deceduto nella notte tra lunedì e martedì. La registrazione audio contiene alcune frasi seguite dai suoni distintivi degli spari. Carta è stato colpito mortalmente da un proiettile alla schiena, sparato da un individuo con il volto celato, che si è successivamente allontanato a bordo di una bicicletta. Sul luogo dell’evento sono stati individuati quattro bossoli.

 


Pubblicato il 15 Aprile 2026

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