L’Audace Cerignola prende a “pallonate” il Foggia, 4-1 e qualificazione compromessa

Non un bruto Foggia, ma “bruttissimo” perché sin dalle prime battute della gara del “Monterisi” la squadra di Delio Rossi arrivava seconda sulle seconde palle, in ritardo ad aggredire il portatore di palla e concedendo tutto campo alle folate di Achick, alle incursioni in profondità di D’Andrea e poi nel lasciare la zolla oramai soprannominata Sainz-Maza (ex di turno) che ha trasformato la seconda rete già nel primo tempo. Un Foggia che ha commesso una grave ingenuità in area ed il penalty è stata la naturale conseguenza, dal dischetto poi ha trasformato proprio Achick. Bisognava alzare quell’asticella nell’atteggiamento, nella personalità che è macnata e sebbene nella ripresa per un attimo con il subentrato Ogunesye (poi uscito, anzi tempo, zoppicando ed a rischio lunedì) che ha servito Bjarkason che ha appoggiato in rete, si poteva pensare ad una rimonta. Ma il Cerignola di Pazienza, in difficoltà ed un po’ imballato con il Monopoli, ha dimostrato la sua superiorità tecnica e quella voglia, che non si sa dove arriveranno, ma di sicuro il loro campionato lo hanno già vinto e la stessa gara del Primo Turno della Fase Nazionale dei playoff si è chiusa con il 4 a 1 fissato da D’Ausilio e precedentemente c’era stata la doppietta di Sainz Maza. Al triplice fischio la festa è stata inevitabile dinnanzi ai presenti al “Monterisi”, oltre tremila tifosi che hanno gioito per una vittoria storica e sognare a questo punto la promozione nella serie cadetta, non è proibito ma step by step. Dimesso e fortemente deluso il tecnico Delio Rossi nel post-gara il quale in sala stampa, come riportato anche dai canali della società rossonera ha dichiarato: “Non siamo stati all’altezza della situazione ma qualsiasi cosa dicessi in questo momento può essere un palliativo. Abbiamo fatto male e ci scusiamo. La partita non è finita perché al di là delle parole dobbiamo fare i fatti sul campo. Abbiamo perso 4-1 contro il Cerignola ed è la realtà dei fatti. Il discorso qualificazione è ancora aperto ma dipende da noi, se giochiamo così non sarà facile. Verificheremo gli infortuni di Odjer e Ogunseye. Il Foggia ha fatto errori, abbiamo regalato i primi due gol e poi si è complicata la partita”. Al Foggia per la qualificazione lunedì sera servirà vincere con tre gol di scarto, un 3 a 0, 4 a 1, o sempre con lo scarto suddetto, perché a parità di punteggio passerebbero i Satanelli per la migliore posizione di classifica, però contro un Cerignola che non specula e che giocando un bel calcio, i foggiani dovranno essere perfetti e sperare nella giornata storta dei loro avversari. (Ph. Calcio Foggia 1920).

M.I.



Pubblicato il 19 Maggio 2023