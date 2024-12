L’Audace Cerignola crea tanto ma impatta sull’1-1

Nella gara di Serie C del girone C tra la prima della classe, il Benevento e la seconda, l’Audace fa tutto il Cerignola, prima l’autogol fortuito ma evitabile da parte di Visentin al 58’ e poi la pareggiano con il solito bomber Jallow. I sipontini creano tanto contro la capolista in quella che è stata la diciassettesima giornata di campionato, ma escono con un solo pari e la consapevolezza che con maggiore cinismo e lucidità nell’ultimo passaggio si ritroverebbero non uno ma diversi punti in più. Ma il bello del calcio è anche questo ed il punto comunque contro la capolista su un campo ostico non è da buttare.

LA VOCE DEL TECNICO – Mister Raffaele al termine della gara: “Credo che abbiamo fatto una grande partita. Bella prestazione fatta ma non siamo contenti del punto perché avremmo voluto il punto. Non riusciamo a trovare il guizzo vincente, tante conclusioni dentro l’area senza azzeccare il tiro giusto e passi in svantaggio sullo spiazzato. Credo che la squadra ha interpretato una grande partita”. Ha poi proseguito il tecnico la sua analisi in conferenza stampa: “Abbiamo disputato una grande partita giocando tutti 90 minuti e recupero per i tre punti. Nella ripresa abbiamo perso di lucidità. Nel primo tempo siamo stati più pericolosi. Il punto credo sia meritato”. Sulla squadra: “Riusciamo ad esprimerci sempre bene però pensiamo alla prossima partita e la voglia di continuare a fare bene. Affronteremo una squadra in grande salute quale l’Altamura”. Sul mercato e livello del campionato: “Le gare sono tutte equilibrate poi il mercato potrà spostare gli equilibri e dovremo farci trovare pronti”. Il tecnico ha concluso elogiando i quasi mille presenti al “Vigorito” di Benevento. Il Cerignola tornerà in campo venerdì sera per sfidare la Team Altamura al “Monterisi” alle 20,30. (Ph. Gianni Marino/Audace Cerignola).

T.L.



Pubblicato il 3 Dicembre 2024