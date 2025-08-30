Attualità

Latina, morta 17enne caduta dal quinto piano: era stata bocciata all’esame di riparazione

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Non ce l'ha fatta la 17enne precipitata ieri dalla finestra della sua abitazione al quinto piano di una palazzina a Latina. La ragazza, che era stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, è deceduta.  Sul posto sono intervenuti ieri i sanitari del 118 e la polizia che ora indaga a 360 gradi per ricostruire l'accaduto. A quanto si apprende la ragazza aveva ultimamente sostenuto un esame di riparazione.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 30 Agosto 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Operai specializzati introvabili: quali sono i più richiesti

28 minuti fa

Omaggio a Guillermo del Toro sul Canal Grande

37 minuti fa

Ballando con le stelle 2025, Carlucci svela le prime coppie in pista

49 minuti fa

Cinecittà, una call to action per giovani talenti del cortometraggio

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio