L’assetto sarebbe definito, terminati i riconteggi per i voti dei consiglieri

I riconteggi sono terminati, i consiglieri potrebbero essere proclamati a breve e la giunta del Comune di Foggia definita a giorni. L’assetto che emerge dai confronti con le segreterie politiche – per la verità alquanto blindate in merito alla sua composizione e soprattutto ai nomi- assegna al Pd la presidenza del consiglio e due assessorati, una coppia di deleghe al M5s, Con e Tempi Nuovi, un assessorato alla sindaca Episcopo dopo varie limature. Sono 9 in tutto i componenti della giunta con 32 consiglieri.

I pentastellati porterebbero in giunta Antonio Lo Conte e Antonella Zoppo, nelle caselle delle attività produttive e welfare, dunque non Nicola Formica come si era vociferato. Ai pentastellati, con cinque eletti, anche il vicesindaco. La delega alla cultura potrebbe essere di Alice Amatore, consigliera del Pd, con un altro consigliere nell’esecutivo che farebbe scattare in consiglio Annarita Palmieri e Italo Pontone.

La linea secondo cui, non accettando gli eletti incarichi di giunta, si debba comunque attingere all’interno dei candidati, non è scontato che sia rispettata da tutti. Dunque assessori interni o esterni. Ballano fra Con, Tempi Nuovi e Pd le caselle di Ambiente, Bilancio, Contenzioso, Lavori Pubblici. Quest’ultima potrebbe non toccare a Giuseppe Galasso, l’assessore di Decaro, che non le cumulerebbe con l’urbanistica in una super-delega. Tempi Nuovi potrebbe puntare su Carmela Russo o Lonigro, escludendo altre ipotesi riguardanti chi ha incarichi di partito. Il nodo della presidenza del consiglio sarebbe in via di scioglimento, l’amministrazione tutta è perfettamente consapevole che l’incarico per cui si vanno consumando veti incrociati è il più importante fra tutti. Un sostanziale pareggio per chi aspirava a ottenere due deleghe, una sorta di resa per chi aspirava ad averne tre. Al momento, serve l’intesa per avviare il nuovo corso di Palazzo di Città. (p.l.)



Pubblicato il 2 Dicembre 2023