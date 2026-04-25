L’assessore Piemontese travolto da un monopattino durante la cerimonia del 25 aprile a Foggia

Raffaele Piemontese, assessore regionale ai Trasporti e alle Infrastrutture della Puglia, è stato colpito questa mattina da un monopattino il cui conducente, senza fermarsi, si è dato alla fuga. L’incidente è avvenuto in piazza Italia, a Foggia, durante le celebrazioni del 25 aprile. L’assessore ha riportato una lieve ferita alla caviglia immediatamente medicata. Piemontese ha rassicurato sul suo stato di salute, affermando di essersi subito alzato per prendere parte agli eventi. Ha poi aggiunto che il giovane in monopattino, scappato dal luogo dell’accaduto, è stato inseguito dalla polizia municipale. L’assessore ha sporto denuncia auspicando una rapida identificazione del responsabile, lamentando l’eccessiva velocità del mezzo: una condotta che avrebbe potuto causare gravi conseguenze se fosse stata coinvolta una persona anziana o sua figlia. Piemontese ha ringraziato gli agenti della polizia locale per il pronto intervento, cogliendo anche l’occasione per sottolineare l’importanza della sicurezza nell’uso dei monopattini elettrici. Secondo lui, non si tratta di demonizzare questi strumenti di mobilità urbana, ma di garantire il rispetto delle regole e promuovere un maggiore senso di responsabilità, soprattutto per proteggere le fasce più vulnerabili della popolazione come bambini e anziani. Da cittadino direttamente coinvolto nella vicenda e nella sua funzione di assessore regionale alla Mobilità, ha ribadito il suo impegno nel sostenere iniziative volte ad aumentare la sicurezza stradale: dall’educazione stradale ai controlli, fino all’introduzione di sistemi che consentano la tracciabilità dei mezzi e la responsabilizzazione dei conducenti. Ha sottolineato che la mobilità sostenibile deve essere sempre accompagnata da misure che ne garantiscano la sicurezza, evitando così che un’opportunità si trasformi in un problema. Infine, concludendo le sue dichiarazioni, Piemontese ha evidenziato una coincidenza significativa: il prossimo lunedì a Foggia, presso l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, si terrà la consegna simbolica della prima targa per monopattini alla presenza del ministro dei Trasporti.



Pubblicato il 25 Aprile 2026