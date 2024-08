L’assessore alla legalità assicura: “Attenzione massima al problema”

“Siamo intervenuti subito sulla finestra rotta alla Livio Tempesta, anche se avrebbe potuto provvedere la scuola stessa. Abbiamo fatto la riparazione mettendo del legno per riparare il vetro”. L’assessore alla legalità Giulio De Sanctis commenta quello che è successo all’istituto foggiano dove, a pochi giorni dal primo furto, sono ritornati i ladri per portare via i monitor dopo aver preso pc e casse. Ingresso dalla stessa parte. “Un’altra notte di vergogna per la nostra città- dice Vincenza Delli Carri, componente del consiglio di circolo e rappresentante dei genitori. È sconcertante pensare che nessuno abbia pensato di sistemare quella finestra, permettendo ai ladri di colpire senza problemi”.

Quello che contesta De Sanctis che aggiunge: “Dopo i vigili urbani, ci sono andato personalmente affrettandomi a tornare dalle ferie. Abbiamo chiesto alle forze di polizia di intensificare i controlli”. Ieri si è tenuta una riunione in Prefettura chiesta dallo stesso Comune. “È chiaro che non si può mettere una pattuglia per ogni scuola di Foggia- dice De Sanctis- le priorità sono anche altre, alla Livio Tempesta stiamo consegnando la palestra, né possiamo dire che da domani non ci saranno più questi furti da 2-3mila euro a Foggia, come non possiamo dire che non ci saranno più furti di macchine. Ma noi sui problemi ci siamo, speriamo di scovarli questi ladri…è una scuola, una cosa orribile colpirla in questo modo”.

La prossima settimana, probabilmente, sarà convocato un incontro tramite l’Ufficio scolastico provinciale con tutti i dirigenti di scuole le cui strutture fanno capo al Comune. “Si tratta di fare una programmazione, di capire se ci sono delle specifiche esigenze. Purtroppo anche le scuole che hanno gli allarmi sono oggetto di furti”.

“In qualità di genitori e cittadini -dice Vincenza Delli Carri- siamo stanchi, delusi e arrabbiati. Questa volta non staremo più zitti. È ora che chi di dovere si assuma le proprie responsabilità e inizi a proteggere ciò che davvero conta: il futuro dei nostri figli e la sicurezza delle nostre scuole.

Questa situazione è gravissima. Rappresenta una totale mancanza di rispetto nei confronti dei nostri bambini. I loro diritti fondamentali alla sicurezza e allo studio non vengono tutelati”.

Il consigliere comunale Antonio De Sabato commenta: “Un secondo furto ha scosso la comunità della scuola Livio Tempesta San Ciro Foggia a distanza di soli 3 giorni, ancora una volta dalla stessa finestra. È davvero preoccupante l’escalation dei furti che sta colpendo la nostra scuola, soprattutto considerando la facilità con cui i ladri sono riusciti a entrare, come sembrerebbe, di nuovo dalla stessa finestra. Mi auguro che il Comune abbia già predisposto tutte le misure necessarie per la sostituzione della finestra danneggiata e abbia verificato lo stato di sicurezza delle altre. È fondamentale che vengano messe in atto tutte le azioni necessarie per garantire la sicurezza dell’istituto. Colpire una scuola significa colpire il futuro dei nostri figli. Non possiamo permettere che questi fenomeni vengano derubricati come semplici atti di incoscienti. Gli autori di questi furti devono essere trovati e puniti, e la merce rubata deve essere immediatamente restituita. Purtroppo, il presidio del territorio è ancora lontano dall’essere adeguato e questi episodi ne sono una triste dimostrazione”. (p.l.)



Pubblicato il 28 Agosto 2024