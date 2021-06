L’assessora Falcone: “La bellezza viaggia sui social”

Vieste in 100 secondi” il nuovo format di video promozionali voluto dall’Amministrazione comunale debutta sul web.

Affidata al filmmaker e Video story teller Gianpier Clima “Vieste in 100 secondi” è un format video dal taglio dinamico che racconta non solo la Vieste marina ma anche quella della cultura, della gastronomia, dell’entroterra, del wellbeing e delle innumerevoli particolarità di cui è ricca l’indiscussa gemma del Gargano.

Ogni venerdì – a partire dall’11 giugno 2021 – sarà pubblicata sui canali social del Comune di Vieste una puntata di “Vieste in 100 secondi”.

Si parte con “Vieste Oldtown”: raggiunta la città con i servizi di linea o in elicottero, il nostro Gianpier Clima ci porta a spasso, dapprima in e-bike e poi a piedi, nel cuore pulsante della città vecchia per perdersi tra i vicoli, gli slarghi, gli archi ed una gustosa zuppa di pesce.

“L’obiettivo – spiega l’assessora al turismo e vice sindaco, Rossella Falcone – è quello di rafforzare e rilanciare l’immagine della nostra città attraverso una serie di filmati, brevi ma di forte impatto visivo, che raccontano una Vieste autentica, la cui unicità viene esaltata da immagini mozzafiato e da un montaggio in grado di emozionare”.

