L’assegno di fine mandato spacca la maggioranza giallorossa

L’introduzione dell’assegno di fine mandato già in Commissione ha diviso la maggioranza giallorossa che governa la Regione Puglia. Infatti, ieri, sia nella Commissione “Bilancio” che in quella agli “Affari istituzionali” sulla reintroduzione dell’assegno di fine mandato (tfm) la maggioranza giallo-rossa si è spaccata, con il Pd e i civici a favore e il M5S contrario alla proposta di legge che vede come primo firmatario il capogruppo dei Dem, Filippo Caracciolo. Il provvedimento, però, ha ottenuto comunque il via libera per il passaggio in Consiglio, poiché in I Commissione, quella al Bilancio per l’appunto, la proposta è passata con tre voti a favore e quattro astensioni; mentre in VII Commissione, quella agli Affari istituzionali, la proposta pur essendo stata bocciata, perché per essere approvata necessitava della maggioranza assoluta dei componenti, invece ha registrato solo tre voti a favore, due contrari e cinque astensioni, passerà ugualmente al voto dell’Aula perché il parere di detta Commissione (l’unica presieduta per Statuto da un rappresentante dell’opposizione), anche se privo di approvazione e quindi della maggioranza assoluta, per regolamento, passa comunque al voto del Consiglio. Quindi, sul tfm l’ultima parola spetterà ora al Consiglio. Per la cronaca ricordiamo che due anni dopo il primo tentativo, i consiglieri regionali pugliesi proveranno a darsi nuovamente il bonus di fine mandato, poiché ad avviso dei consiglieri che, insieme a Caracciolo, hanno sottoscritto la nuova proposta di legge, il tfm è equiparabile al trattamento di fine rapporto incassato da tutti i lavoratori pubblici e privati a conclusione dell’attività lavorativa. Come si ricorderà, l’assegno fu abolito nel 2012 all’epoca del governatore Nichi Vendola e del governo di Mario Monti, che aveva suggerito una stretta a tutti i livelli sui costi della politica. Poi, a fine luglio del 2021, in Puglia il tfm fu reintrodotto con un “blitz” in Aula durante una seduta pre-ferie, con l’intento che tale provvedimento passasse forse inosservato. Non andò così. Infatti, le polemiche che scoppiarono successivamente a livello mediatico, quindi di opinion pubblica, portano il Consiglio a fare retromarcia e ad abrogare a settembre dello stesso anno il nuovo tfm. Ora, però, i consiglieri riprovano e l’ulteriore tentativo di reintroduzione è stato discusso ieri in VII e I Commissione, con gli esiti innanzi riferiti. In VII Commissione hanno votato contro gli esponenti del M5S, Casili e Galante, a favore invece i dem Caracciolo e Bruno e l’esponente della civica “Con”, Giuseppe Tupputi. Astenuti gli altri cinque componenti, compreso i rappresentanti di centrodestra. Anche in I Commissione i 3 voti a favore sono giunti sempre da Pd e “Con” e le 4 astensioni provenienti dai rappresentanti di tutte le altre sigle. Nella proposta del 2021 era previsto l’accantonamento di circa 7mila euro lordi, pari a una mensilità, per ogni anno di presenza in Consiglio di ognuno dei 50 consiglieri. Totale 35 mila euro a consigliere per ogni quinquennio. L’attuale proposta, quanto a contenuti, sembra essere stata concepita nel solco della prima. Nel testo è prevista anche la retroattività della norma, a partire da quando era stato abolito il tfm, ossia dal dal 1° gennaio del 2013. Se in Consiglio tale proposta fosse approvata, il costo complessivo per le casse regionali, fino alla scadenza della legislatura nel 2025, sarebbe di circa 4milioni e trecentomila Euro. Infatti, salvo sorprese, anche questa volta la legge di reintroduzione del tfm sembra essere destinata ad essere approvata verosimilmente con voto segreto e bipartisan. Ma non forse senza polemiche.

Giuseppe Palella



Pubblicato il 14 Luglio 2023