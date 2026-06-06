LaSintesi.online lancia il nuovo Videogiornale, 24 edizioni condotte dall’avatar di Casalino

(Adnkronos) – Nasce il nuovo Videogiornale de LaSintesi.online, il progetto editoriale diretto da Rocco Casalino pensato per presidiare l’intera giornata informativa e seguire, 24 ore su 24, lo sviluppo degli eventi più rilevanti legati a politica, cronaca, giustizia, economia, esteri e attualità. Il videogiornale sarà fruibile su LaSintesi.online e su tutti i canali social della testata. Ventiquattro edizioni al giorno, una ogni ora, sempre al minuto 30, affidando la conduzione all’avatar del direttore Rocco Casalino, una scelta che tiene conto dell’evoluzione dei media, dell’ingresso dell’intelligenza artificiale nei nuovi processi editoriali e della necessità di rendere sostenibile, sul piano editoriale, produttivo ed economico, una presenza informativa continua. La redazione resta il punto centrale del processo informativo: verifica e aggiorna le notizie, costruisce le edizioni secondo criteri giornalistici e deontologici, tutela l’accuratezza dei contenuti e mantiene la piena responsabilità editoriale di ciò che viene pubblicato e poi letto dall’avatar. Il Videogiornale si inserisce nel percorso avviato da LaSintesi.online il 2 marzo 2026 e che in pochi mesi ha consolidato la propria presenza nel panorama dell’informazione digitale, intercettando una comunità di lettori attenta a un’informazione chiara, rapida e costante. L’andamento costantemente in crescita dei dati di fruizione conferma un progressivo rafforzamento dell’audience, con migliaia di visualizzazioni registrate ogni giorno e un indicatore particolarmente significativo sul piano dell’engagement: un lettore su tre torna quotidianamente su LaSintesi.online per informarsi, con una permanenza media per visita di 4 minuti e 30 secondi. Una testata che si evolve verso nuovi linguaggi dell’informazione, capaci di parlare anche alle nuove generazioni e a chi oggi segue le notizie in modo sempre più rapido, mobile, video, audio e social. In questa direzione si inserisce anche “Media AudioPlay”, il servizio che LaSintesi.online lancerà nei prossimi giorni per ampliare la fruizione degli articoli pubblicati sul sito e trasformare ogni contenuto scritto in un’esperienza audio multilingue: attraverso la funzione Listen, ogni notizia potrà essere letta e ascoltata in nove lingue diverse, con una resa vocale naturale, fluida e umana e con una pronuncia accurata del testo nelle lingue disponibili. "Con il Videogiornale già online e con il servizio Media AudioPlay, che lanceremo nei prossimi giorni, apriamo una nuova fase nel percorso di LaSintesi.online: la nostra informazione si legge, si ascolta e si guarda – afferma Rocco Casalino – Vogliamo costruire un’informazione capace di arrivare subito al cuore dei fatti, senza perdere chiarezza, ordine, responsabilità e sintesi nel racconto. Il Videogiornale porta questa idea dentro una forma nuova e continua, con il mio avatar alla conduzione, mentre la tecnologia resta uno strumento al servizio del lavoro giornalistico della redazione". Nel palinsesto quotidiano avrà un ruolo centrale l’edizione delle 7:30, dedicata alla rassegna stampa, con la lettura dei titoli dei principali quotidiani italiani, seguita dal commento dell’avatar di Rocco Casalino. La programmazione notturna aprirà invece alla dimensione internazionale del Videogiornale, con otto edizioni in lingua straniera condotte sempre dall’avatar: in giapponese alle 23:30, in francese alle 00:30, in inglese per il pubblico americano all'1:30, in spagnolo per America Latina e Sud America alle 2:30, in russo per l’area russofona alle 3:30, in arabo per Medio Oriente e area magrebina alle 4:30, in cinese alle 5:30 e in tedesco alle 6:30. Le edizioni sono pensate per le comunità linguistiche presenti in Italia, per gli italiani che vivono all’estero e per i cittadini stranieri che desiderano seguire con maggiore facilità l’attualità italiana e internazionale. Le edizioni del Videogiornale saranno integrate, nel corso della giornata, da rubriche e aggiornamenti ricorrenti collocati nelle diverse fasce orarie, dalla Borsa ai mercati internazionali, dal meteo al traffico, dagli ascolti TV all’agenda istituzionale delle 9:30, dedicata agli appuntamenti pubblici più rilevanti della giornata, fino alla rubrica dedicata al cinema prevista alle 17:30. Il progetto ha visto anche il coinvolgimento del produttore cinematografico Andrea Iervolino, presidente onorario di TaTaTu S.p.A., società editrice di LaSintesi.online, già impegnato a livello internazionale nell’utilizzo delle nuove tecnologie applicate all’audiovisivo, produttore del film The Sweet Idleness, progetto cinematografico diretto da FellinAI, entità digitale sviluppata per esplorare nuove forme di creazione audiovisiva. "Quando mi è stato presentato il progetto del Videogiornale e di Media AudioPlay di LaSintesi.online ho pensato che fosse la direzione giusta – afferma Iervolino – un prodotto editoriale nuovo, quotidiano e riconoscibile, capace di usare la tecnologia per rendere l’informazione più vicina al pubblico, più accessibile e più adatta ai tempi in cui viviamo. Il valore di questi due progetti non è soltanto nell’innovazione tecnica, ma anche nella possibilità di costruire un modello economico sostenibile per l’editoria digitale, capace di aprire nuove opportunità per il mercato pubblicitario e replicabile anche in una prospettiva internazionale". In questa evoluzione si apre anche una nuova area di valorizzazione commerciale: il Videogiornale prevede l’inserimento di uno o più video spot premium non skippabili prima e dopo la sigla, mentre Media AudioPlay introduce uno spot audio pre-roll non skippabile prima dell’ascolto degli articoli pubblicati sul sito. Due formati diversi, pensati per integrarsi nella fruizione editoriale senza interrompere la natura informativa del contenuto e rivolti a brand, concessionarie e investitori interessati a nuove modalità di comunicazione nel mercato dell’editoria digitale. Sul piano industriale e tecnologico, l’iniziativa è stata resa possibile tramite una media-tech venture tra TV Press Star’s Management, società che ha ideato il progetto e ne detiene i diritti, e Quantikon, azienda specializzata in tecnologie digitali, con sede nella Silicon Valley e presenza anche in Italia, che ne ha sviluppato l’infrastruttura tecnologica.

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Pubblicato il 6 Giugno 2026