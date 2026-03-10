L’ASI approva la data policy della missione IRIDE

(Adnkronos) – L’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ha annunciato, per mezzo di una nota ufficiale, di aver approvato i "Principi di Politica dei Dati della Missione IRIDE", definendo il quadro normativo e operativo per la gestione dei flussi informativi generati dalla futura costellazione satellitare. Il documento rappresenta un tassello fondamentale per la governance del sistema nazionale di Osservazione della Terra, definendo con chiarezza le modalità di distribuzione e utilizzo dei prodotti geospaziali. L'architettura di IRIDE è concepita come un’infrastruttura end-to-end che integra segmenti spaziali, stazioni di terra e servizi digitali avanzati per l'elaborazione dei dati grezzi. Il piano di accesso garantisce un supporto prioritario agli utenti istituzionali, quali le pubbliche amministrazioni e le autorità nazionali impegnate nel monitoraggio del territorio. Allo stesso tempo, la politica dei dati è strutturata per agire come catalizzatore per il settore privato: la trasparenza nelle regole di distribuzione mira a favorire la nascita di servizi a valore aggiunto, permettendo alle imprese di sviluppare applicazioni innovative basate sulle informazioni satellitari. Questo duplice binario punta a massimizzare l'impatto sociale ed economico della missione, consolidando la posizione dell'Italia nei programmi spaziali europei. Finanziata attraverso le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), la missione IRIDE è il risultato di un accordo strategico tra il Governo italiano, l’ASI e l’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Il patrimonio informativo generato dalla costellazione troverà applicazione in ambiti critici per la resilienza del Paese: dalla gestione delle emergenze ambientali alla sicurezza nazionale, fino alla pianificazione urbana e al supporto delle politiche pubbliche. La disponibilità di dati geospaziali accurati consentirà di ottimizzare gli interventi in contesti di rischio idrogeologico e di monitorare con precisione lo stato di salute degli ecosistemi. La definizione della data policy rappresenta, in ultima analisi, una mossa strategica per valorizzare gli investimenti nella Space Economy. Creando un ecosistema favorevole alla condivisione e all'elaborazione dei dati, l'Italia intende promuovere una crescita tecnologica capace di generare ricadute dirette sul mercato dei servizi geospaziali. La missione IRIDE non si limita dunque a essere un'impresa di ingegneria spaziale, ma si configura come un'infrastruttura digitale permanente al servizio della sostenibilità e dell'innovazione industriale nazionale.

—tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Marzo 2026