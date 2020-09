“Lasciarsi coinvolgere da Padre Pio e dal suo messaggio”: ne è convinto, e lo dice in questa intervista rilasciata al Quotidiano di Foggia, il noto scrittore cattolico e giornalista Saverio Gaeta, autore di tante e fortunate pubblicazioni sul santo di Pietrelcina. Oggi se ne celebra il ” transito”, il passaggio dalla vita alla morte e domani sarà la festa liturgica.

Gaeta, chi era Padre Pio?

“Un grande mistico e uomo di Dio che ci richiama all’ essenziale, non a sogni e fantasie. Pur mistico, sapeva mantenere ben saldo il rapporto con la realtà circostante”.

E’ stato attaccato duramente, anche dentro la Chiesa..

” Effettivamente persino ambienti ecclesiastici lo hanno perseguitato con pettegolezzi e calunnie di ogni tipo, ma alla fine la verità è venuta a galla e i suoi accusatori sbugiardati, segno che coloro i quali raccontano imposture prima o dopo cadono”.

Sembra che il pensiero di Padre Pio talvolta dia fastidio..

” Questo succede, probabilmente si ha un fenomeno di rimozione, perchè chiede troppo.Io credo che occorra lasciarsi coinvolgere totalmente dal pensiero di Padre Pio e dal suo messaggio. Sono di una modernità sconvolgenti. Viveva in simbiosi con Cristo, persino patendo lancinanti dolori fisici”.

Perchè è tanto popolare?

” Perchè non allunga con l’ acqua il vino della verità. Tuttavia, bisogna constatare che oggi vedo calare leggermente il livello della sua popolarità, un poco per la crisi di San Giovanni Rotondo, e forse per i costumi sempre più secolarizzati. Padre Pio invitava alla preghiera e diceva: io prego per te, ma tu pure prega per te. Cioè non ti fidare solo di me, ma muoviti, prega per la tua anima”.

Bruno Volpe

