L’artista italiano Benito Macerata protagonista all’Expo 2025 di Osaka, disegnerà murales nella Sea Station

(Adnkronos) – L'artista e stilista italiano Benito Macerata, con le sue opere che fondono la pittura con la sperimentazione di materiali, sarà protagonista all’Expo 2025 di Osaka in Giappone. L'artista marchigiano è stato incaricato di creare la sua opera dalla società ‘Universal Cruise’ che gestisce l’allestimento della Expo Sea Station, la porta d’ingresso della esposizione universale di Osaka, che si terrà dal 13 aprile al 13 ottobre 2025 sull'isola artificiale di Yumeshima, nella baia di Osaka. L'Esposizione Universale si è già tenuta una volta a Osaka, nel 1970, ma la tematica dell'Expo 2025 sarà “Progettare la società futura per la nostra vita”. Macerata disegnerà un murales, di grandi dimensioni, a tema marino, raccontando una storia e liberando il suo io interiore, fissando, attraverso un simbolismo del tutto personale, concetti, pensieri, emozioni, in un flusso artistico costante che ripercorre le tappe evolutive più profonde e intime del suo percorso. La possibilità di esprimersi in Giappone è una tappa di un percorso che lo ha visto protagonista in Messico, a Dubai con l’esposizione di opere presso la Galleria Oblong ed è proseguita con una presentazione alla prestigiosa Columbus Citizens Foundation di New York, dove ha raccontato la sua storia e la sua arte, che è stata racchiusa anche in un libro ‘.Daccapo’ che sarà presentato il 12 aprile a Milano Fuorisalone. Benito Macerata ha espresso all'Adnkronos “grande entusiasmo per il progetto all'Expo 2025 di Osaka”, sottolineando come “questa opportunità rappresenta un'importante tappa nel mio percorso artistico, che mi permette di esprimere la mia creatività in un contesto internazionale di grande prestigio”. Macerata ha poi spiegato che “il tema marino del murales mi permette di esplorare e rappresentare simbolismi profondi e personali, anche legati al Giappone, creando un'opera che racconta una storia e trasmette emozioni attraverso un flusso artistico costante”. —culturawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 2 Aprile 2025