L’arte urbana reinterpreta Grotta Paglicci

Dopo il successo del primo capitolo, torna a Rignano Garganico il Paleolitica Street Fest, l’evento di arte urbana che trasforma l’inestimabile patrimonio archeologico di Grotta Paglicci in un dialogo a cielo aperto.Il Comune di Rignano Garganico si prepara ad accogliere cinque artisti provenienti da tutta Italia nel mese di giugno, dal 20 al 28. Dal Veneto, dall’Emilia Romagna, dalle Marche, dalla Puglia e dalla Capitale, cinque artisti approderanno nella cittadina garganica, aprendola ad una nuova esperienza che ne allargherà i confini. Alessandra Carloni, Maria Checchia – in arte Maria-, Lucio Bologensi – in arte Basik-, Simone Carraro e Marco Mariangeli – in arte Marco Filicio-, sono chiamati a reinterpretare l’età del Paleolitico di Grotta Paglicci con cinque opere di arte urbana collocate all’interno del tessuto urbano di Rignano. Grotta Paglicci è infatti l’unico sito in Italia ad aver conservato evidenze di pitture parietali paleolitiche: un patrimonio straordinario che rende Rignano Garganico un luogo unico nel racconto delle origini dell’arte e dell’espressione umana. Da questo legame profondo nasce il percorso dei murales di Paleolitica Street Fest, che porta l’eredità simbolica della grotta fuori dallo spazio archeologico e la restituisce alle strade del paese attraverso il linguaggio contemporaneo dell’arte urbana. Ogni opera diventa così una tappa, ogni strada un frammento di storia da vivere con lo sguardo e con i passi: un museo a cielo aperto che collega la memoria più antica dell’uomo alle grandi domande del presente. Se la prima edizione si è concentrata sulla reinterpretazione di alcune delle scoperte che caratterizzano il sito paleolitico, questa seconda edizione compie un passo ulteriore, lanciando una sfida visiva e concettuale ambiziosa: tracciare una linea di continuità ininterrotta tra le sfide dei nostri antenati e le grandi emergenze della contemporaneità. Il muro diventa così uno specchio temporale. Attraverso il linguaggio dirompente della street art, il festival esplora cinque direttrici tematiche, cinque macro-aree in cui l’istinto primordiale si scontra e si fonde con l’attualità più stringente. I cinque temi selezionati dalla direzione artistica, in accordo con la direzione scientifica dell’Università di Siena, si pongono profonde riflessioni: Emancipazioni: Il ruolo centrale della figura femminile nella storia dell’umanità. Dalle veneri paleolitiche alle lotte contemporanee per la parità di genere e il superamento dei ruoli imposti. Evoluzioni: La parabola della tecnica. Un cortocircuito tra la scheggiatura della prima selce e la rivoluzione dei microchip, indagando il nostro rapporto con gli utensili, le conquiste tecnologiche e il dirompente impatto dell’intelligenza artificiale. Sconfinamenti: Il moto perpetuo dell’essere umano. Ieri la ricerca di nuove terre per la sopravvivenza, oggi le migrazioni, gli esodi, e i confini geopolitici che mutano inesorabilmente. Connessioni: Il paradosso della società moderna. Un confronto netto tra il calore protettivo della “tribù” ancestrale e la complessa rete dell’iper-connessione digitale, che spesso genera isolamento e impone nuove forme di sopravvivenza sociale. Adattamenti: Un’indagine visiva sulla salvaguardia umana. Dalle glaciazioni preistoriche al surriscaldamento globale odierno, una riflessione sulla nostra capacità di sopravvivere ai cambiamenti climatici e agli eventi estremi. A completare il programma di Paleolitica Street Fest sarà un calendario di incontri, laboratori e visite guidate pensato per rendere il festival un’esperienza culturale partecipata, accessibile e diffusa. Le attività accompagneranno il pubblico alla scoperta del patrimonio archeologico di Rignano Garganico, del Museo del Paleolitico Paglicci e del percorso dei murales, creando un ponte tra la memoria più antica custodita da Grotta Paglicci e i linguaggi contemporanei dell’arte urbana. Attraverso momenti di divulgazione, laboratori esperienziali e percorsi guidati ai murales, cittadini, famiglie, visitatori, operatori turistici e associazioni potranno avvicinarsi ai temi del festival in modo diretto e coinvolgente, vivendo Rignano Garganico come uno spazio aperto di conoscenza, creatività e condivisione.



Pubblicato il 20 Giugno 2026