L’arte di Rosy Daniello con la mostra “Il cielo siamo noi”

È stata inaugurata ieri, venerdì 12 settembre, presso la sede della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, la mostra personale di Rosy Daniello dal titolo “Il cielo siamo noi”, un evento che ha richiamato numerosi appassionati d’arte, studiosi e cittadini.Ad aprire la serata è stato Filippo Santigliano, presidente della Fondazione, che ha sottolineato come questa esposizione si inserisca “in un lungo percorso che la Fondazione porta avanti da oltre trent’anni, dedicato agli artisti e alle artiste del nostro territorio. Siamo convinti – ha dichiarato Santigliano – che la valorizzazione della Capitanata e della nostra comunità passi anche attraverso il riconoscimento e il sostegno ai talenti che qui vivono e operano. È un impegno che non è soltanto culturale, ma anche sociale, perché contribuisce a costruire un’identità collettiva condivisa e consapevole”.

La mostra, curata da Katia Ricci, propone un itinerario intenso e suggestivo attraverso le opere di Daniello, che da sempre indaga il rapporto tra arte e dimensione femminile, intrecciando linguaggi visivi e riflessioni civili. Nel suo intervento, la curatrice ha ringraziato i dirigenti e i dipendenti della Fondazione per la collaborazione e il sostegno organizzativo, evidenziando “la forza e la coerenza della ricerca artistica di Rosy Daniello, capace di coniugare sensibilità estetica e impegno sociale, offrendo uno sguardo originale e necessario sull’universo delle donne e sulle sue molteplici declinazioni”.

All’inaugurazione è intervenuta anche Anna Potito, presidente del circolo culturale La Merlettaia, che ha ricordato il ruolo attivo delle donne nella società e nell’arte: “La figura femminile è da sempre portatrice di visioni, energie e creatività fondamentali per la crescita culturale e civile. Rosy Daniello ha incarnato questo spirito con il suo percorso artistico e con il suo impegno sociale, ed è stata tra le fondatrici dell’associazione La Merlettaia, contribuendo a dare voce e spazio alle donne del nostro territorio”.

“Il cielo siamo noi” sarà visitabile fino al 3 ottobre 2025, dal lunedì al sabato (domenica e festivi chiuso), dalle ore 10 alle 13 e dalle 17 alle 20, presso la galleria della Fondazione dei Monti Uniti, in via Arpi 152 a Foggia. Ingresso libero.



Pubblicato il 13 Settembre 2025