L’arrivo delle bare dei soldati italiani morti in Bosnia – Videonews della nostra inviata

È atterrato all’aeroporto militare di Ciampino il C130 con a bordo le salme dei quattro militari italiani, morti il 29 ottobre nello schianto del Chinook CH-47, precipitato nella zona di Gorica, in Bosnia. Ad accogliere i feretri, con i familiari di Simone Ruggia, Claudio Marchesi, Franco Adriano Zecchillo e Laura Procacci, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni e i ministri degli Esteri e della Difesa Antonio Tajani e Guido Crosetto.



Pubblicato il 2 Novembre 2026