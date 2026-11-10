Laroni (Ginogmi – UniGe): “Per persone con Sm parlare dei disturbi del pavimento pelvico primo

“Sono problemi molto frequenti che possono riguardare il controllo della vescica, dell’intestino e della sfera sessuale. Non ci si deve rassegnare a convivere con questi disturbi perché è possibile fare molto per migliorarli grazie ad approccio multidisciplinare con neurologo, fisiatra, fisioterapista, urologo e altri specialisti che possano supportare. Difficilmente persone con sclerosi multipla ne parlano per pudore o scarsa consapevolezza. Responsabilità anche dei medici che non fanno domande in merito. Comunicazione può migliorare anche grazie a uso da parte del paziente di check list sviluppate per aiutare a prepararsi alla visita senza imbarazzo”.



Pubblicato il 10 Novembre 2026