L’arma finale: un tavolo per eliminare le liste d’attesa

Fallito ogni tentativo anche solo di lenire le dolorose conseguenze delle liste d’attesa nella nostra regione, rientra a gamba tesa la ‘politica’ che punta i piedi. E pretende dal presidente Emiliano l’istituzione di un tavolo tecnico politico. Sono i consiglieri del Movimento 5Stelle Marco Galante, Cristian Casili e Grazia Di Bari ad aver inviato al presidente della giunta regionale e all’assessore alla salute Rocco Palese la richiesta di istituzione di un tavolo tecnico-politico sulle liste d’attesa del Servizio Sanitario Regionale. “Il problema delle liste d’attesa – dichiarano i pentastellati – è uno di quelli maggiormente avvertiti dai cittadini, per questo è tra i punti prioritari che abbiamo sottoposto al presidente Emiliano nel corso dell’ultimo incontro. Il diritto alla salute è sancito dalla Costituzione e abbattere le liste d’attesa significa poterlo garantire a tutti”. Il monitoraggio dei tempi di attesa, così come emerge dal sito della stessa Regione e aggiornato al mese di luglio evidenzia la criticità di alcuni dati: per un esame di RMN della colonna, senza e con mezzo di contrasto, i giorni (“medi” e non massimi) di attesa sono 710; per una RMN encefalo, senza e con mezzo di contrasto i giorni medi di attesa sono 268; per una RMM di encefalo e tronco encefalico, i giorni medi di attesa sono 181. In base ai numeri contenuti nel report regionale sulle liste d’attesa si evincono tempi lunghi per tutte le Asl: ad esempio occorre un anno per una mammografia al Policlinico di Bari, mentre nella Asl Bat per una Tac urgente, da farsi entro 3 giorni, del torace o dell’addome si devono attendere più di due settimane. La nuova normativa sulle liste d’attesa contenuta nel Piano Nazionale di Governo delle Liste d’Attesa (PNGLA) per il triennio 2019 – 2021, ha disposto modifiche importanti sul numero di prestazioni garantite e monitorate, sui tempi massimi di erogazione, sul ruolo delle strutture che hanno il paziente in carico, oltre che sulle tecnologie messe a disposizione dei cittadini per usufruire dei servizi di prenotazione di visite, esami e ricoveri. Il PNGLA ha previsto peraltro l’attivazione da parte delle Regioni di “percorsi di garanzia/tutela” alternativi alle prestazioni specialistiche, nel caso che si superino i tempi indicati dal PNGLA e da quello regionale: in tali situazioni è possibile richiedere la possibilità di effettuare la prestazione in regime di privato accreditato. Il piano stabilisce anche che se gli obiettivi di salute e assistenziali non dovessero essere raggiunti, la Direzione Generale della ASL (o dell’A.O.) può automaticamente essere rimossa dal suo incarico per inadempienza. Cosa per ora mai successa in Puglia, figurarsi. “È necessario prendere atto – continuano i pentastellati – che il sistema sanitario pubblico e quello privato accreditato, erogando entrambi legittimamente prestazioni pubbliche, devono trovare un’integrazione governata dalle istituzioni, nazionale e regionale, in applicazione delle normative nazionali e regionali vigenti. La strada da percorrere, nell’interesse prioritario dei cittadini, è quella di una costante e leale collaborazione istituzionale tra i due settori. Il tavolo oltre ad analizzare la situazione attuale e le principali criticità, vuole arrivare alle migliori soluzioni a breve e lungo termine per risolvere il problema, partendo dalla complementarietà tra pubblico e privato accreditato. Vogliamo assicurare la trasparenza, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e conseguentemente valutare le ragioni che impediscono alle strutture sanitarie pubbliche di garantire una quantità di esami diagnostici ambulatoriali pari a quella resa all’interno delle strutture private accreditate con il Servizio Sanitario Regionale Pugliese”. Riuscirà chi s’è preso la croce delle liste d’attesa, a raggiungere qualche risultato concreto e apprezzabile?

Francesco De Martino

Condividi sui Social!