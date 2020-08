Laricchia (M5s): “Nessuna alleanza con Emiliano e il Pd”

La candidata del M5s alla presidenza della Regione Puglia Antonella Laricchia, con un post sulla sua pagina Facebook ribadisce il suo no a ipotesi di alleanza con il Pd in vista della prossime regionali di settembre. “Le elezioni regionali decidono il destino della Sanita’ di un territorio, dei servizi agli agricoltori offerti da Agenzie e Consorzi di Bonifica, dei centri per l’impiego, della formazione, dell’Acquedotto Pugliese” scrive Antonella Laricchia accusando il governatore uscente, Michele Emiliano del Pd , di essere “oltre che pericoloso per la Puglia, non credibile: se parla per un quarto d’ora di fila e’ ben capace di iniziare a esporre una tesi e finire per sostenerne una diametralmente opposta all’interno dello stesso discorso”. L’esponente dei cinquestelle pugliesi condivide anche ” la preoccupazione verso la figura di Raffaele Fitto,( (candidato del centrodestra e in passato gia’ alla presidenza della Regione Puglia ndr) anche lui un pericolo per la nostra regione”. “Per questo, io ritengo doveroso garantire una valida opportunita’ di vero cambiamento – prosegue Antonella Laricchia – sono stata scelta alla guida di una coalizione formata dal #M5S e di una lista della societa’ civile, #PugliaFutura. Tutta la squadra si e’ unita sulle cose da fare e da non fare. La mia presenza non e’ scontata, chiaramente sono sacrificabile in ogni momento, se qualcuno lo decide dall’alto, ma non chiedetemi di piegare la testa, piuttosto trovate il coraggio di tagliarla, se volete salvare la mala politica di Emiliano e Fitto – conclude – perche’ finche’ non saro’ rimossa da questo ruolo che mi e’ stato attribuito, andro’ avanti a guidare questa opportunita’ di cambiamento”.

Condividi sui Social!