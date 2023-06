L’Arena di Verona festeggia 100 anni con l’Aida, standing ovation per Sophia Loren – Video

(Adnkronos) – Tutti in piedi all’Arena di Verona per l’ingresso di Sophia Loren, madrina della cerimonia per il centenario del festival. La star italiana più famosa nel mondo è entrata accompagnata dal ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. La standing ovation è stata accompagnata da lunghi e ripetuti applausi. Con la grande attrice anche il figlio Carlo. Tra i primi a salutare la diva è stato il presentatore televisivo Amadeus. “E’ una grande emozione per me essere qui all’Arena di Verona, questo è uno dei simboli della bellezza dell’Italia, di quella bellezza che tutto il mondo ci invidia”, ha detto Sophia Loren tra gli applausi dei 12mila spettatori. Pochi minuti dopo sull’Arena l’esibizione delle Frecce Tricolori con due sorvoli e l’inno nazionale eseguito dal coro con vestiti verdì, bianchi e rossi. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 16 Giugno 2023