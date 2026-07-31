L’arcivescovo Moscone lascia la guida di Casa Sollievo e dei Gruppi di preghiera

Monsignor Franco Moscone, arcivescovo della diocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, non sarà più presidente della fondazione Casa Sollievo della Sofferenza, né direttore dei gruppi di preghiera di Padre Pio. Lo si legge sulla pagina social dell’arcidiocesi. Padre Moscone ricopriva l’incarico dal 28 gennaio del 2019. La decisione arriva al termine dei lavori della Commissione di indirizzo e vigilanza sulla fondazione istituito con il Chirografo del Santo Padre a maggio scorso con il compito di guidare il percorso di rinnovamento. “In questi giorni – si legge – la Commissione ha portato a termine i lavori con la definizione del nuovo statuto e del nuovo consiglio di amministrazione. Dal momento in cui l’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede vidimerà il nuovo statuto, non sarò più presidente della fondazione Casa Sollievo della Soﬀerenza né direttore generale dei gruppi di Preghiera di Padre Pio. Di conseguenza, cesseranno tutti gli impegni connessi a tali incarichi, compresi quelli già assunti, sia in Italia sia all’estero. Ringrazio di cuore tutti coloro che, in questi anni, hanno condiviso con me questo tratto di cammino”.



Pubblicato il 31 Luglio 2026