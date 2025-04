Lara Colturi, niente Italia: a Milano-Cortina 2026 in gara per l’Albania

(Adnkronos) –

Lara Colturi non gareggerà per l'Italia. La giovane sciatrice azzurra naturalizzata albanese ha scelto infatti di continuare a gareggiare con l'Albania, allontanando così l'ipotesi di arrivare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sotto la bandiera italiana. A comunicare la decisione di Colturi è stata proprio la Federazione albanese: "È stato raggiunto l'accordo per l'atleta Lara Colturi per continuare a competere per l'Albania e per la stagione 2025-26. I dettagli del contratto sono in fase di elaborazione", si legge nella nota ufficiale. Dopo il secondo posto nello slalom gigante di Kranjska Gora dietro a Sara Hector, la baby fenomena dello sci mondiale ha attirato le attenzioni di tanti appassionati di sport invernali e addetti ai lavori. Ma chi è Lara Colturi?

Classe 2006, Lara Colturi è nata a Torino, ha compiuto 18 anni da pochi mesi ed è una delle giovani sciatrici più in vista dell'ultimo periodo. Già da qualche anno mostra di poter competere ad alti livelli e in questa stagione è salita sul podio in due specialità (impresa che, alla sua età, era stata compiuta l'ultima volta da una fuoriclasse come Mikaela Shiffrin).

Figlia d'arte (sua madre è la campionessa azzurra Daniela Ceccarelli, oro olimpico nel supergigante a Salt Lake City nel 2022), gareggia con l'Albania perché un paio d'anni fa i suoi genitori hanno deciso di tenerla sotto un team privato per anticipare il debutto in Coppa del Mondo. Evitandole così di sottostare al più complicato sistema della Fisi, ma allontanandola di fatto dall'azzurro. La svolta è arrivata allora con l'appoggio della federazione albanese, che nell'ultimo periodo sta anche beneficiando di grande visibilità grazie ai suoi sorprendenti risultati.



Pubblicato il 30 Aprile 2025