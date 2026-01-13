L’appello di mister Barilari: “Servono altri rinforzi”

Un passo indietro del Foggia targato Barilari che perde a Potenza, con il Sorrento che perde in rimonta 2-1 uno scontro diretto per la salvezza. Classifica che era già complicata e resta tale. I rossoneri, al momento, sono terzultimi a pari merito con il Trapani, sceso quest’ultimo per via della penalizzazione. Il tecnico Barilari, al termine della partita molto rammaricato ha ribadito il concetto: “Non meritavamo di vincere ma sarebbe stato sacrosanto il pari”. Una sconfitta figlia di episodi sfortunati che hanno pesato nell’economia del risultato finale che ha premiato la rimonta dei campani che hanno trovato la rete vittoriosa con Shaw. Un Foggia che però non deve farsi prendere dallo scoramento e restare compatto, e di questo avviso è lo stesso mister Barilari: “È una sconfitta nata su due rimpalli e dispiace perdere così. Ma fa parte dei giochi. Dobbiamo assolutamente rimetterci in corsa”. Tornare a mani vuote pesa e tantissimo ma la strada è ancora lunga. Di positivo c’è la seconda rete della punta Marco Bevilacqua, autore del gol del momentaneo vantaggio sul Sorrento, un bel segnale di crescita e di speranza per il prosieguo del campionato, vista l’intesa che migliora di partita in partita con D’Amico. Servono rinforzi, ed in casa Foggia ne sono arrivati solo due finora. A tal proposito Barilari: “Mancano alcuni giocatori. Dobbiamo intervenire in qualche zona del campo e speriamo di farlo al più presto”. Senza elementi di categoria, non ci si potrà appellare ogni volta alla sorte, all’episodio che gira dalla propria parte. Nel mirino c’è il Giugliano, domenica prossima allo “Zaccheria” e se dovesse arrivare già prima almeno un altro tassello sarebbe ‘oro’ per mister Barilari che è evidente che non ha la bacchetta sebbene abbia dato, ad oggi, un’impronta e faccia stare ancora a galla i satanelli. (Ph. F. Antonellis/Calcio Foggia 1920).



Pubblicato il 13 Gennaio 2026