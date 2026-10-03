L’appello di Ilaria Salis dopo le proteste studentesche in Francia: “Mobilitazione anche in Italia”

(Adnkronos) – Mentre resta alta la tensione in Francia dopo le proteste studentesche che hanno messo a ferro e fuoco intere città nei giorni scorsi (con oltre 600 arresti e 40 presidi feriti), c'è chi auspica una mobilitazione simile anche in Italia. È il caso di Ilaria Salis, europarlamentare di Avs, che sui propri canali social ha scritto: "È partita dagli studenti delle scuole superiori – soprattutto nelle periferie -, che denunciano le condizioni fatiscenti dei loro istituti, classi troppo numerose, e le difficili condizioni di lavoro del personale scolastico. Si è già allargata alle università, e sta coinvolgendo anche il corpo docente. Si può allargare ancora. Blocchi e manifestazioni sono ovunque in tutta la Francia". Poi, l'appello: "Martedì prossimo, 6 ottobre, sarà una giornata importante: tutte le organizzazioni sindacali dei lavoratori, insieme a quelle degli insegnanti e degli studenti, hanno lanciato un appello a sostenere il movimento studentesco. Anche in Italia ci sarebbero tutte le ragioni per una mobilitazione di questa portata. Scuole che cadono a pezzi, classi sovraffollate, personale sottopagato e condizioni di lavoro sempre più difficili. E, per di più, il nostro Paese investe nell’istruzione una quota della propria ricchezza nazionale sensibilmente inferiore rispetto alla Francia. La scuola pubblica è un diritto fondamentale e il miglior investimento che possiamo fare per il nostro futuro. Dunque, evviva il movimento studentesco!".

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Pubblicato il 3 Ottobre 2026