Attualità

L’appello del Papa: “Speranza in pace, auspico tregua per i Giochi di Milano-Cortina”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – "Oggi in Italia ricorre la Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo. Questa iniziativa è purtroppo tragicamente attuale. Ogni giorno infatti si registrano vittime civili di azioni armate che violano apertamente la morale e il diritto. I morti e i feriti di ieri e di oggi saranno veramente onorati quando si metterà fine a questa intollerabile ingiustizia". Lo ha detto Papa Leone XIV al termine dell’Angelus in piazza San Pietro.  Quindi l'appello del Pontefice: "Venerdì prossimo inizieranno i Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina a cui faranno seguito i Giochi paralimpici. Rivolgo i miei auguri agli organizzatori e a tutti gli atleti. Queste grandi manifestazioni sportive costiuiscono un forte messaggio di fratellanza e ravvivano la speranza in un mondo in pace. E’ questo il senso della tregua olimpica, antichissima usanza che accompagna lo svolgimento dei Giochi. Auspico che quanti hanno a cuore la pace tra i popoli e sono posti in autorità sappiano compiere in questa occasione gesti concreti di distensione e di dialogo".  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 1 Febbraio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Scontri al corteo per Askatasuna, l’incontro di Meloni con gli agenti feriti: “Italia giusta è con voi”

25 minuti fa

Caso Epstein, spunta una seconda accusatrice dell’ex principe Andrea

42 minuti fa

Bologna, a scuola media con il coltello minaccia i compagni di classe: denunciato

1 ora fa

IA, studio Eurispes: la prossima frontiera è l’immortalità digitale

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio