Landini: “Subiamo attacchi da un anno”

“È un anno che la Cgil è sottoposta ad atti vandalici”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, che in occasione delle celebrazioni per il 65esimo anniversario della morte di Di Vittorio ha visitato la sede della Camera del Lavoro di Cerignola vandalizzata due notti fa.

“Penso all’assalto alla sede nazionale fatto con una logica squadrista e fascista di un anno fa per cui c’è un processo – dice – Penso agli atti vandalici che stanno subendo da circa un anno tutte le sedi in giro per l’Italia. Credo che quanto accaduto a Cerignola sia un atto condannabile ma che non ci mette alcuna paura, nessun timore, anzi noi pensiamo di investire ancora di più sulle Camere del lavoro”. Landini ha poi annunciato sia il sindacato dei pensionati sia altre istituzioni “lanceranno una sottoscrizione per riparare i danni alla sede di Cerignola e per renderla ancora più nuova e moderna anche in termini tecnologici”.

“La precarietà del lavoro è inaccettabile”

“Bisogna fare molto di più perché la precarietà che si e’ determinata in questi anni e’ inaccettabile”. “La cosa grave è che i Governi sia di destra che di sinistra hanno fatto leggi che hanno aumentato la precarietà del lavoro” – ha aggiungo -. Secondo Landini: “bisogna cambiare le leggi sbagliate e bisogna fare in modo che i giovani non se ne vadano dal nostro Paese per potersi realizzare ma che utilizzino la loro intelligenza per fare crescere l’Italia”. Poi il ricordo a Di Vittorio: “ci ha insegnato a tutelare le condizione di chi lavora” e a “collegare sempre la dignità del lavoro con la crescita del Paese sapendo che senza diritti e senza dignità del lavoro non ci può essere la crescita del paese”. Per Landini Di Vittorio ha sempre rappresentato “in un ogni luogo politico e di lavoro gli interessi di quelli che lui chiamava i miei fratelli lavoratori”, ha concluso.

