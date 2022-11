Landini ricorderà Di Vittorio a Cerignola in occasione del 65esimo anniversario della scomparsa

Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, sarà a Cerignola il 3 novembre in occasione del 65esimo anniversario della scomparsa di Giuseppe Di Vittorio, politico e organizzatore delle lotte dei braccianti in Puglia e padre del sindacato italiano.Nel 2022 – ricorda la Cgil Puglia – ricorrono anche i 130 anni dalla nascita e i 100 anni dalla difesa dall’assalto dei fascisti della Camera del Lavoro di Bari capeggiata dal bracciante autodidatta che arrivò a guidare la Federazione Sindacale Mondiale. Landini, alle ore 12, incontrerà gli studenti del Liceo Artistico “Sacro Cuore” di Cerignola; alle 15 visiterà la Camera del Lavoro Giuseppe Di Vittorio; alle 16, al Teatro Mercadante, parteciperà ad un incontro per ricordare Di Vittorio assieme, tra gli altri, al presidente della Fondazione Di Vittorio, Fulvio Fammoni, e alla presidente del Consiglio regionale della Puglia, Loredana Capone.“Ricordare di Di Vittorio, per la Cgil, non è mai mero esercizio retorico – spiega il segretario generale della Cgil Puglia, Pino Gesmundo – rappresenta l’occasione per una riflessione collettiva che spinge ad attualizzare il suo pensiero, che nonostante tempi distanti è stato capace di grandi intuizioni ancora valide, circa orizzonti culturali e valoriali. Significa in buona sostanza discutere della condizione del lavoro, e del ruolo fondamentale che svolge il sindacato per il miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori e dei cittadini tutti”.

