Landella presenta la nuova giunta tecnica

Quella che presentiamo oggi e’ la giunta del sindaco”. Cosi’ Franco Landella, sindaco di Foggia, questa mattina ha presentato la sua nuova giunta. Una giunta prettamente tecnica come chiedeva parte della sua coalizione – Forza Italia, Fratelli d’Italia e una parte della Lega – anche dopo l’arrivo al Comune di Foggia della commissione di accesso agli atti chiamata a verificare se ricorrano pericoli di infiltrazione o condizionamenti da parte della criminalita’ organizzata nell’ambito dell’amministrazione comunale.

La terza giunta in circa tre anni di secondo mandato Landella, sara’ formata dall’ex comandante provinciale della Guardia di Finanza di Foggia, Francesco Gazzani, con le deleghe alla sicurezza e alla Polizia Locale; dalla docente universitaria Barbara Cafarelli, che assumera’ il ruolo di assessore alle Attivita’ Economiche; dall’ingegner Antonio Scarano, che prendera’ le redini dell’assessorato all’Urbanistica;

dall’ingegner Antonio Nembrotte, con il superassessorato ai Lavori Pubblici, all’Ambiente e la carica di vicesindaco;

dall’avvocato Francesco Russetti, che assumera’ la funzione di assessore al Legale e Contenzioso; da Daniela Scarpiello, che guidera’ l’assessorato al Bilancio; da Lelio Pagliara, che assumera’ la carica di assessore alle Politiche Sociali; e dagli assessori alla Cultura, Anna Paola Giuliani e alla Pubblica Istruzione Claudia Lioia, le uniche che erano presenti nella precedente giunta. “Ho cercato e ho trovato, tra i professionisti – ha aggiunto il sindaco – che ogni giorno contribuiscono alla crescita della citta’, coloro che volessero mettere la loro esperienza al servizio di Foggia”.

Giunta Foggia, Marti (Lega Puglia): “Fiducia nel nuovo corso, ora correre per dare risposte ai problemi dei cittadini”

“La Lega Puglia esprime il proprio sostegno al sindaco di Foggia, Franco Landella, fiduciosa che la seconda fase politico-amministrativo inaugurata con la formazione della nuova giunta saprà ancor meglio interpretare la richiesta di buon governo e attenzione ai problemi proveniente dalla comunità foggiana, piegata dalla pandemia. È questo il primario obiettivo della Lega, che è forza politica pragmatica e di buonsenso. Osserveremo e supporteremo l’azione di governo sul campo, l’unico metro di misura che ci interessa, nell’esclusivo interesse della città. Abbiamo sempre dato dimostrazione di non badare alle poltrone ma alla sostanza dell’azione politica. A Roma come a Foggia, faremo tutto quanto è in nostro potere per dare risposte ai drammi dei ristoratori, dei commercianti, delle partite iva, delle famiglie, dei giovani. Il momento è eccezionale e impone scelte e sacrifici eccezionali. Buon lavoro, pertanto, alla nuova giunta e al sindaco. La macchina amministrativa ha tutte le carte in regola ora per correre e lavorare per Foggia”.

