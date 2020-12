Landella ferma la ristorazione nelle vigilie di Natale e Capodanno

“Chiusura al pubblico per tutte le attivita’ di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie) con divieto di asporto di alimenti e

bevande a partire dalle ore 11 del 24 dicembre 2020 e del 31 dicembre 2020 fino alle ore 5 del 25 dicembre 2020 e dell’1 gennaio 2021”. E’ quanto stabilisce una nuova ordinanza del sindaco di Foggia, Franco Landella, relativamente alle misure adottate nel capoluogo dauno per il contenimento da virus Covid durante le festivita’ natalizie. Oltre alla chiusura di Villa comunale e parchi pubblici, Landella ha stabilito che nei giorni 19, 20, 25, 26 e 27 dicembre 2020; 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021, a Foggia per tutti gli esercizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie) e’ vietato l’asporto di bevande gia’ dalle ore 11. Inoltre nei giorni 24 e 31 dicembre 2020, secondo quanto

stabilito nella nuova ordinanza, e’ prevista la chiusura degli esercizi commerciali al dettaglio gia’ dalle ore 17, a eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole.Complessivamente a Foggia ci sono fino ad oggi “2434 contagiati da Covid”, sono “25 i ricoverati in rianimazione, 173 i pazienti ricoverati al policlinico

Riuniti. Sono dati inquietanti. Non possiamo rimanere inermi di fronte alle scene di assembramenti dello scorso fine settimana, con un passaggio eccessivo sull’isola pedonale. Non possiamo piu’ permettercelo”. E’ il commento del sindaco di Foggia, Franco Landella, dopo aver emesso provvedimenti restrittivi per contenere la pandemia in vista delle imminenti festivita’ natalizie. “Sono costretto – afferma Landella in un video messaggio postato sul suo profilo facebook – con la morte nel cuore, ad emettere una ordinanza che vieta lo stazionamento nelle aree piu’

frequentate della citta’ partendo dal centro, al quartiere Ferrovia, alle varie piazze luoghi di ritrovo dei giovani, a cui chiedo di fare un sacrificio in questo periodo difficile che stiamo vivendo”. “Ho previsto – aggiunge – un ingresso contingentato nell’isola pedonale: via Lanza e corso Vittorio Emanuele, il cui transito e’ consentito solo per recarsi nei negozi”. Poi Landella commenta anche i provvedimenti per la

vigilia di Natale e di Capodanno. “Anticipo – ammette – che pagheranno il sacrificio piu’ alto gli esercizi che somministrano bevande ed alimenti, parlo di bar, ristoranti e pizzerie che saranno chiusi dalle ore 11. Cosi’ come dovranno chiudere alle

ore 17 tutti gli altri esercizi commerciali”.

