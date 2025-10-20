Lanciato liquido su un’ambulanza dei soccorritori del 118 a Foggia

Due giovani a bordo di uno scooter hanno lanciato del liquido – sulla cui natura sono in corso accertamenti – sull’ambulanza del 118 che venerdì scorso è intervenuta a Foggia per soccorrere una donna, poi deceduta, i cui parenti aggredirono i soccorritori. Le indagini sull’accaduto sono affidate alla polizia. Si sta verificando anche se possa trattarsi di liquido infiammabile. L’ambulanza, a quanto si apprende, era parcheggiata nei pressi di una postazione del 118 (non recintata) lungo l’asse stradale quando il liquido è stato lanciato.



Pubblicato il 20 Ottobre 2025