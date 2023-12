Lancia una bomba nel consiglio comunale, strage sfiorata – Video

(Adnkronos) – Un funzionario locale ha fatto esplodere, nel corso di una riunione del consiglio comunale del villaggio di Keretsky, nell'oblast' di Zakarpattia in Ucraina, tre granate ferendo 26 persone, di cui 7 in gravi condizioni. Lo riferisce 'Ukrainska Pravda'. L'attentatore, Serhii Batryn, è in terapia intensiva. Viktor Mykyta, capo dell'amministrazione statale dell'Oblast', ha visitato le vittime, che sono state portate in ambulanza all'ospedale distrettuale di Svalyava. "Tutti coloro che hanno avuto bisogno di un intervento chirurgico sono già stati operati. Cinque persone sono state portate in ospedale in gravi condizioni". Il procuratore regionale di Zakarpattia ha avviato un'indagine preliminare. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 15 Dicembre 2023