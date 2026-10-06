Lancia Gamma al Salone di Parigi 2026: tre versioni tra ibrido, elettrico e HF Integrale

(Adnkronos) – La nuova Lancia Gamma sceglie il Salone dell’Auto di Parigi 2026 per il suo debutto in una grande manifestazione internazionale. Dopo la presentazione italiana, la fastback crossover sarà al centro dello stand Lancia con tre differenti interpretazioni, mostrando l’ampiezza di una gamma che comprende propulsione ibrida ed elettrica e arriva fino alla sportiva HF Integrale. Progettata e sviluppata in Italia e prodotta nello stabilimento Stellantis di Melfi, Gamma segna il ritorno di Lancia in un segmento strategico. Il modello punta su una combinazione di design italiano, comfort e tecnologia, accompagnando l’espansione europea del marchio. A Parigi saranno presenti Gamma LX Hybrid da 145 CV, Gamma LX 100% elettrica e, soprattutto, Gamma HF Integrale. Quest’ultima rappresenta il vertice prestazionale della famiglia e recupera una denominazione profondamente legata alla storia sportiva Lancia. La HF adotta una configurazione completamente elettrica con due motori, trazione integrale e 375 CV, portando sulla nuova Gamma un’impostazione più orientata alle prestazioni. La presenza contemporanea delle tre versioni permetterà quindi di osservare come Lancia abbia declinato lo stesso progetto attraverso differenti soluzioni meccaniche. Lo spazio del marchio non sarà però dedicato esclusivamente alla Gamma. Accanto alla nuova arrivata ci sarà la Ypsilon HF elettrica da 280 CV, espressione più sportiva della compatta, affiancata dalla Ypsilon Rally2 HF Integrale. Proprio la Rally2 rappresenta il collegamento con il ritorno ufficiale di Lancia nelle competizioni e arriva a Parigi dopo la conquista del titolo nel campionato a squadre WRC2. Strada e motorsport diventano così le due anime attraverso cui il costruttore intende raccontare la propria evoluzione.

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Pubblicato il 6 Ottobre 2026