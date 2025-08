Lancia celebra il ritorno dell’elefantino rosso e della sigla HF

(Adnkronos) – Ci sono simboli che non hanno bisogno di spiegazioni, tra questi spicca la sigla HF e l’elefantino rosso di Lancia, segni indelebili che per oltre sessant’anni hanno incarnato lo spirito sportivo più autentico e audace del marchio italiano. Oggi i due simboli ritornano a far sognare grazie alla nuovissima Ypsilon Rally Racing che vedremo in due versioni stradali HF elettrica da 280V e HF Line.

La nuova Lancia Ypsilon HF da 280 CV è caratterizzata da un assetto ribassato ed è mossa con una motorizzazione 100% elettrica da 280 CV (207 kW e 345 Nm di coppia), la Lancia Ypsilon HF scatta da 0 a 100 km/h in soli 5,6 secondi, raggiunge una velocità massima di 180 km/h e offre fino a 370 km di autonomia grazie alla batteria agli ioni di litio da 54 kWh (400V) e alla possibilità di ricarica rapida fino a 100 km in appena 10 minuti. La versione HF Line invece sfoggia un carattere immediatamente riconoscibile con all'interno sedili specifici con cuciture arancioni a contrasto che ripropongono la trama "a cannelloni", tributo classico alle icone sportive del brand. La nuova HF Line si distingue anche per l'esperienza digitale che si evolve con la nuova grafica S.A.L.A. HF disponibile sul doppio schermo da 10.25" mentre i dettagli scuri e la pedaliera in alluminio completano un abitacolo pensato per chi vuole distinguersi. La vettura è disponibile con la motorizzazione ibrida di ultima generazione con cilindrata di 1.2 L da 110 CV (81 Kw), tecnologia 48V a 3 cilindri e un cambio automatico che porta la Line fino a 190 km/h di velocità massima per uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 9,3 secondi.



Pubblicato il 6 Agosto 2025