La Polizia penitenziaria di Foggia ha sventato due distinti tentativi di introdurre sostanze stupefacenti all’interno del carcere del capoluogo dauno, recuperando anche alcuni telefoni cellulari. A darne notizia è una nota della Confederazione Sindacati Penitenziari. Il primo episodio si è verificato nella mattinata, quando sono stati effettuati tre lanci di materiale oltre il muro di cinta. I tre involucri sono stati intercettati da un agente prima che potessero raggiungere i detenuti. Contenevano circa 100 grammi di hashish, 5 grammi di cocaina pura e alcuni telefoni cellulari. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso gli autori del lancio e sono attualmente in corso indagini finalizzate alla loro identificazione. Nel secondo episodio, una donna recatasi in istituto per un colloquio con il coniuge e sottoposta ai controlli di rito, è stata arrestata per aver tentato di introdurre circa 35 grammi di sostanza stupefacente, nascosta anche nelle parti intime. Poiché era con un neonato, per lei sono stati disposti gli arresti domiciliari. “Episodi come questi – dichiara Raffaele Miscioscia, segretario nazionale Consipe – confermano quanto sia urgente rafforzare le misure di sicurezza perimetrale, investire in tecnologie di contrasto ai lanci dall’esterno e ai droni, garantire organici adeguati e dotare il personale di strumenti idonei a svolgere in sicurezza compiti delicatissimi come i controlli sui visitatori”.



Pubblicato il 28 Novembre 2026