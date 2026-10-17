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Lampitella (Meritocrazia Italia), “L’IA non sia guidata solo dal profitto, le persone restino al

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L’intelligenza artificiale deve innovare il mondo del lavoro senza mettere in secondo piano le persone e il loro valore. Meritocrazia Italia propone incentivi fiscali per le imprese che investono nella tecnologia senza rinunciare al capitale umano e chiede di riconoscere anche il “diritto all’imperfezione”. Lo ha detto Lampitella, vicepresidente nazionale di Meritocrazia Italia, all’8° Congresso di Meritocrazia Italia che si tiene a Roma il 16 e il 17 ottobre, illustrando la proposta dell’associazione sul futuro del lavoro nell’era dell’intelligenza artificiale.


Pubblicato il 17 Ottobre 2026

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