Lamorgese: “Saranno potenziati gli organici di polizia”

“L’innalzarsi dell’offensiva mafiosa nel Foggiano” fa emergere la necessità di “riaffermare i principi di legalità e ripristinare i livelli di sicurezza.

Lunedì prossimo presiederò proprio a Foggia il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica con i vertici delle forze di polizia e saranno valutate le misure da assumere. Ulteriori 50 operatori saranno assegnati alla questura del capoluogo che passerà così da 497 a 557 effettivi”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese rispondendo al question time al Senato.

“Non c’è dubbio che l’innalzarsi dell’offensiva mafiosa, in particolare nel comune di San Severo, determini la necessità di un’ulteriore intensificazione dell’azione di prevenzione e contrasto, proprio per riaffermare i principi di legalità e ripristinare quelli che sono i livelli di sicurezza necessari”. Lo ha sottolineato il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, rispondendo a un’interrogazione sugli attentati nel foggiano.

“Lunedì – ha ricordato – sarò a Foggia a presiedere una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, a cui parteciperanno anche i vertici delle Forze della polizia, il capo della Polizia, i comandanti generali della Finanza e dei Carabinieri, e in più i vertici nazionali della magistratura antimafia. Alla riunione parteciperà anche il Commissario antiracket e antiusura, proprio in considerazione del fatto che, in quella stessa giornata, verrà presentata un’associazione antimafia e antiusura intestata proprio alla memoria dei fratelli Luciani, vittime dell’agguato di San Marco in Lamis. In sede di comitato – ha spiegato il ministro – sarà operata una valutazione delle misure che dovranno essere assunte e la mia visita a Foggia sarà anche l’occasione per un confronto con il sindaco e gli amministratori del Comune di San Severo, per fare un punto sulla situazione”.

Quanto al necessario potenziamento degli organici delle forze di polizia “in base al piano di ridefinizione e riassetto organico, messo a punto dal Dipartimento della pubblica sicurezza a livello nazionale, ma anche a livello territoriale, ulteriori 50 operatori saranno progressivamente assegnati alla questura di Foggia – ha reso noto Lamorgese – che pertanto, al compimento di questo programma di ampliamento e rafforzamento, passerà dalle attuali 497 a 547 unità”.

