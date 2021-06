“Lamorgese presto a Foggia per partecipare a un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica”

“La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese mi ha assicurato che presto sarà a Foggia per partecipare a un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica”.Lo ha annunciato il sottosegretario all’Interno Ivan Scalfarotto che ha incontrato i rappresentanti delle istituzioni locali, tra cui il neoprefetto Carmine Esposito e la neo commissaria prefettizia Marilisa Magno che si è insediata lo scorso 25 maggio dopo lo scioglimento del consiglio comunale per le dimissioni dell’ex sindaco leghista Franco Landella. Quest’ultimo è stato raggiunto da una misura cautelare degli arresti domiciliari lo scorso 21 maggio per corruzione e tentata concussione, ed è recentemente tornato in libertà.

Nel corso degli incontri, a quanto si apprende, si è discusso anche degli arresti nel Comune del capoluogo, tra cui alcuni consiglieri, e del lavoro della commissione di accesso inviata dal Viminale che dovrà accertare eventuali infiltrazioni della criminalità nella vita amministrativa. La commissione si è insediata lo scorso 9 marzo e nei primi giorni di giugno ha chiesto una ulteriore proroga di tre mesi per accedere agli atti. Entro il 9 settembre dovrà pronunciarsi su un eventuale scioglimento per mafia del Comune.

“Foggia al voto tra settembre e ottobre,a meno di infiltrazioni”

“Il Comune di Foggia è sciolto a seguito delle dimissioni del sindaco Franco Landella, quindi andrà al voto nella finestra aperta dal Governo tra settembre e ottobre. Dopodiché la commissione di accesso, mandata dal Viminale per accertare presunte infiltrazioni mafiose, continuerà il suo lavoro e se dovesse sciogliere il Comune per infiltrazioni mafiose prima della convocazione dei comizi elettorali, si farà sempre in tempo ad evitare che si vada alle urne”. Il Governo dovrebbe decidere a luglio una data per le elezioni dei Comuni sciolti in via ordinaria, secondo la finestra aperta tra metà settembre e metà ottobre. A Foggia è insediata dal 25 maggio la commissaria prefettizia Marilisa Magno, dopo lo scioglimento in via ordinaria del Consiglio comunale. Contemporaneamente a Palazzo di Città è al lavoro la commissione prefettizia che dovrà accertare eventuali infiltrazioni mafiose.

“Quello che si cerca di evitare – aggiunge Scalfarotto – è che ci sia a tutti i costi una elezione e dopo poco uno scioglimento per mafia. I due processi comunque procedono parallelamente: ad oggi Foggia (il cui Consiglio comunale è sciolto in via ordinaria) voterebbe a settembre-ottobre”. Resta dunque l’incognita del responso finale della commissione di accesso. “Finché non abbiamo il risultato finale di questi tre commissari mandati dal Viminale – ha concluso Scalfarotto – le elezioni sono a rischio che non si facciano” e che arrivi a Foggia l’intervento della Commissione Antimafia.

Recovery: “Uso degli osservatori per evitare le mani della mafia sui fondi”

“Dobbiamo assicurarci che sui fondi del Recovery Fund non mettano le mani le mafie. La Ministra Lamorgese ha creato al ministero un osservatorio proprio sulle infiltrazioni mafiose nell’economia. Si sono fatti o si stanno facendo protocolli con Cassa Depositi e Prestiti, con Agenzia delle Entrate, proprio per fare in modo che gli enti erogatori possano tenere anche loro acceso un faro su questi fenomeni”. “Stiamo lavorando con i protocolli sulla legalità insieme alle associazioni di categoria – aggiunge Scalfarotto – per fare in modo che ci sia maggiore accesso al credito per le imprese.

Quindi il tema delle infiltrazioni mafiose dentro il mondo economico è un tema che è ben presente alla Ministra e al Governo”.

