“L’amore è un sintomo”: Leonardo Mendolicchio presenta nella sua Foggia il suo ultimo libro

Venerdì prossimo 7 marzo alle ore 17, presso la Sala Fedora del Teatro Giordano di Foggia, verrà presentato in esclusiva nazionale il nuovo libro del dott. Leonardo Mendolicchio, “L’amore è un sintomo“. Un evento di straordinario rilievo culturale, che offre un’occasione unica per esplorare le dinamiche profonde del rapporto tra amore e psiche. Psichiatra e psicoanalista di fama, Mendolicchio è un punto di riferimento nel campo della salute mentale, con un’attenzione particolare ai disturbi alimentari e alle fragilità psicologiche della società contemporanea. Dopo il successo di “Fragili“, torna con un’opera intensa e coinvolgente che indaga il legame tra amore e sofferenza psichica, mostrando come le emozioni possano essere specchio e sintomo di vissuti più profondi. L’evento, organizzato dal Club per l’Unesco Foggia con il patrocinio del Comune di Foggia, della Regione Puglia, della Provincia di Foggia e della Biblioteca La Magna Capitana e in collaborazione con la libreria Ubik, vedrà la partecipazione dell’autore che dialogherà con il giornalista Micky De Finis e la docente Alessandra Beccarisi sui temi del libro, offrendo spunti di riflessione e approfondimenti su un tema di grande impatto emotivo e sociale. I saluti istituzionali sono affidati alla presidente del Club per l’Unesco di Foggia Billa Consiglio, al vicepresidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese, alla sindaca Maria Aida Episcopo e all’assessora alla Cultura Alice Amatore. La presentazione sarà aperta al pubblico fino a esaurimento posti e rappresenta un’opportunità imperdibile per confrontarsi con uno dei massimi esperti italiani di psichiatria e psicoterapia.



Pubblicato il 1 Marzo 2025