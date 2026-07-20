Lamborghini Temerario Ad Personam: due esemplari unici ispirati all’alta sartoria

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Lamborghini porta il concetto di personalizzazione a un livello superiore con la nuova Temerario Ad Personam, una versione esclusiva della supersportiva ibrida che debutta al Goodwood Festival of Speed 2026. Realizzata in soli due esemplari, questa interpretazione celebra l'incontro tra l'ingegneria ad alte prestazioni e la tradizione sartoriale italiana, dando vita a un progetto in cui ogni dettaglio è stato sviluppato dal programma Ad Personam insieme al Centro Stile Lamborghini. L'ispirazione arriva dal mondo dell'alta moda. La carrozzeria della Lamborghini Temerario riprende le linee dei bozzetti di design attraverso grafiche che simulano i tratti della matita, mentre l'abitacolo introduce per la prima volta su una Lamborghini di serie gli inserti "Gessato", un tessuto in lana vergine che richiama il classico motivo a righe degli abiti sartoriali italiani. Le due vetture presentano personalità differenti. La prima abbina la tinta Grigio Crater Matt con dettagli Grigio Artis, esaltando le forme scolpite della Temerario attraverso un'eleganza discreta. La seconda, invece, combina Celeste Fedra e Bianco Phanes con il pacchetto Alleggerita opaco, offrendo una lettura più tecnica e dinamica della supersportiva. L'abitacolo propone un mix di pelle pregiata, fibra di carbonio a vista, ricami artigianali e il nuovo tessuto Gessato, che dona profondità visiva e una particolare sensazione tattile. Nella versione Alleggerita, il rivestimento in lana lascia spazio al Corsa Tex by Dinamica, materiale ultraleggero sviluppato per enfatizzare il carattere racing senza rinunciare al motivo estetico ispirato alla sartoria. Sotto la carrozzeria resta protagonista il nuovo powertrain High Performance Electrified Vehicle. Il V8 biturbo da 4,0 litri, interamente sviluppato a Sant'Agata Bolognese, raggiunge i 10.000 giri/min ed eroga 800 CV, ai quali si aggiungono tre motori elettrici per una potenza complessiva di 920 CV. Le prestazioni sono da autentica hypercar: accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,7 secondi, da 0 a 200 km/h in 7,1 secondi e velocità massima di 343 km/h.



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Pubblicato il 20 Luglio 2026