Lamborghini rinnova accordo con comune Sant’Agata Bolognese

(Adnkronos) – Sebbene sia un marchio davvero globale, Automobili Lamborghini ha sempre avuto un rapporto 'speciale' con il territorio in cui è cresciuta: in questo senso si inserisce il rinnovo dell’accordo di collaborazione che disciplina i rapporti tra l’azienda e l’amministrazione comunale. Si tratta – spiega il brand – "di un accordo particolarmente significativo" che "con questo rinnovo" conferma da parte di Lamborghini "la volontà di continuare a sostenere in modo concreto la comunità di cui fa parte". L’accordo – si spiega – definisce un sistema integrato di progettualità e servizi articolati in cinque ambiti di azione, con l’obiettivo di sviluppare attività capaci di generare un impatto sociale positivo sull’indotto locale. Il primo cluster, incentrato sull’inclusione sociale, comprende tre progetti dedicati al sostegno delle persone con disabilità. Il secondo ambito, centrato sulla sicurezza urbana, prevede l’installazione di nuove telecamere di videosorveglianza nelle aree adiacenti al perimetro aziendale, ampliando e potenziando il sistema già esistente. Il terzo ambito, “A scuola con Lamborghini”, comprende quattro progetti dedicati alle studentesse e agli studenti di Sant’Agata Bolognese. Il quarto ambito, con un focus culturale, vedrà – fra l'altro – il contributo di Lamborghini alle attività del Teatro Bibiena di Sant’Agata Bolognese e alla rassegna estiva promossa dall’amministrazione comunale, denominata Lamborghini fuori dal Comune. Il quinto e ultimo ambito, “Lamborghini per Fiori di donna”, prende il nome dal Parco Urbano caratterizzato da un’installazione permanente composta da quattordici lampioni artistici a forma di papavero rosso, creati in memoria di altrettante donne vittime di stalking nella provincia di Bologna. Nel periodo estivo, il Comune organizzerà una serie di spettacoli all’aperto dedicati alla sensibilizzazione contro la violenza di genere. Parlando di una collaborazione che "ci rende particolarmente orgogliosi" Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini, ribadisce la consapevolezza dell'azienda "del ruolo che ricopre per il territorio, non solo in termini di occupazione e competenze, ma anche come realtà che contribuisce alla sua visibilità internazionale e alla qualità del contesto locale". "Le nostre radici restano un riferimento essenziale che valorizziamo ogni giorno" per questo "negli anni, abbiamo sempre voluto restituire valore al territorio anche attraverso opere pubbliche, come percorsi ciclopedonali, interventi di edilizia scolastica e opere di adeguamento stradale". Dal canto suo Giuseppe Vicinelli, sindaco di Sant’Agata Bolognese, riconosce come l’accordo "ci consente di realizzare opere e interventi altrimenti di difficile attuazione, concretizzando una collaborazione tra la nostra Amministrazione e una realtà così importante per il nostro territorio. Non dobbiamo dimenticare che, tra dipendenti diretti e indiretti, lavorano per Lamborghini centinaia di santagatesi e, insieme all’afflusso continuo di visitatori al Museo Lamborghini, è evidente che il tutto crea, assolutamente, possibilità concrete di sviluppo dell’intero tessuto commerciale".

Pubblicato il 3 Marzo 2026