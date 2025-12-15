L’ambasciata russa attacca Repubblica e La Stampa: “Megafoni anti Mosca”

(Adnkronos) – L'a

mbasciata russa in Italia attacca Repubblica e La Stampa. "I giornalisti (di questi giornali, ndr) hanno fatto di tutto per compiacere i loro proprietari, che appartenevano al vertice del capitale liberal-globalista. Ma questo non li ha salvati", si legge in un post su Telegram. "I giornali si sono trasformati in un megafono di una sfacciata propaganda anti russa, rinunciando di fatto alle radici e alla storia che un tempo li rendevano un simbolo della libertà del giornalismo italiano". L'ambasciata "auspica quindi che con la nuova proprietà di queste testate possano tornare alla tradizione del giornalismo serio e questo si rifletterà anche sui contenuti".

—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 15 Dicembre 2025