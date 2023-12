L’Allianz Pazienza attende Mestre

Un dicembre più baskettaro che natalizio (con cinque turni in programma in venti giorni) riporta la Cestistica nuovamente di scena sul terreno amico a 3 giorni dal trionfo con Roseto.

Stavolta è la Gemini Mestre a sfidare l’imbattibilità del Palafalcone e Borsellino conscia che il trentello rifilato mercoledì scorso a Fabriano potrebbe provocare l’effetto catapulta in terra dauna. Il Basket Mestre è una società sportiva dilettantistica fondata nel 1958. Dopo la gloriosa fase della serie A negli anni ‘70 ’80, rinasce nel 2010 ed attualmente occupa la 12ma posizione in classifica con sei vittorie e sette sconfitte. Agli ordini dell’esperto coach Ciocca scendono sul parquet il play e miglior realizzatore dei suoi (12.6 di media)Andrea Mazzucchelli, la guardia veterana Marco Perin, l’esterno Fabio Sebastianelli, il classe 96 Edoardo Caversazio ed il centro Giovanni Lenti. Pellicano, Bocconcelli e l’ex di giornata Ivan Morgilllo i back-up rispettivamente di play, esterni e lunghi.

I neri sono galvanizzati dall’ennesima vittoria al cardiopalma, per giunta contro un’avversaria di prima fascia ed orgogliosi di aver preservato il clean – sheet casalingo. Ma occorrerà riattaccare subito la spina perché il campionato ci ha insegnato come il pericolo sia sempre in agguato. Concorda con noi Luciano Nunzi:

“Dopo due partite complicatissime, chiudiamo questo trittico ravvicinato con Mestre, una squadra che dopo qualche infortunio di troppo ha ritrovato tutta la propria fiducia. Una dimostrazione lampante è la vittoria molto netta nell’infrasettimanale contro Fabriano e l’acquisto di un nuovo giocatore croato dalle caratteristiche importanti. I nostri avversari verranno a San Severo carichi nel portarci via i due punti ed è per questo che dobbiamo farci trovare pronti. Occorrerà eliminare quei momenti di pausa che ci procurano canestri facili ed entrare dal primo minuto con il giusto focus. Parola d’ordine: lucidità”.

GLI ARBITRI: Caldarola Marino di Ruvo di Puglia (BA) e Quadrelli Davide Mario Silvio di Santa Maria hoe’ (LC)

DOVE-COME-QUANDO – Appuntamento al Palacastellana di San Severo domenica 8 dicembre con palla a due alle ore 18.00

FOTO: Antonio Giammetta



Pubblicato il 9 Dicembre 2023