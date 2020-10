L’Alkemia Quartet sul palco dell’Auditorium Santa Chiara

Dopo l’apprezzato concerto “Vox”, che venerdì 25 settembre ha segnato la ripresa delle attività della rassegna Musica Felix, interrotta nei mesi scorsi a causa del Coronavirus, il secondo spettacolo in programma venerdì 2 ottobre è Italian Dna, appuntamento già previsto nel cartellone originario della kermesse. La ripresa delle attività musicali organizzate dalla Fondazione Apulia Felix si sta svolgendo nel pieno rispetto delle norme sul distanziamento e delle disposizioni vigenti anti Covid.

Lo spettacolo in programma venerdì prossimo sarà un viaggio alla scoperta di come lo spirito, l’essenza, quasi la genetica dell’italianità abbiano permeato ogni genere musicale. Dalle prime esperienze del violino nel dixie di “Giuseppe” Joe Venuti fino al jazz di “Stefano” Stephane Grappelli, dal rock d’autore di Frank Zappa alla poetica romantica di Egberto Gismondi, dal “nuevo tango” di Astor Piazzolla fino all’approdo, o forse al ritorno, in Sicilia, nel Mediterraneo di Giovanni Sollima, in un crescendo di colori e ritmi della musica eso-classica.

Sul palco dell’Auditorium Santa Chiara l’Alkemia Quartet, compagine tutta pugliese, composta dai violini di Marcello De Francesco e Pantaleo Gadaleta, dalla viola di Alfonso Mastrapasqua e dal violoncello di Giovanni Astorino. I quattro musicisti, attivi da anni in campo solistico, cameristico e dal 2014 in questa formazione quartettistica, proporranno uno spettacolo dal programma molto eterogeneo, capace di attraversare stili e linguaggi, generi ed estetiche musicali che spaziano dal jazz al tango, dal rock al dixie, dal classico al popolare.

La rassegna Musica felix, organizzata dalla Fondazione Apulia Felix Onlus di Foggia, gode del supporto del Comune di Foggia – Assessorato alla Cultura, del Teatro “U. Giordano”, dell’Associazione Musica Civica, e si avvale del supporto della Regione Puglia e del Teatro Pubblico Pugliese all’interno della “Programmazione Custodiamo la cultura in Puglia” – Fondo Speciale per la Cultura e Patrimonio Culturale L.R. 40 art. 15 comma 3 – Investiamo nel vostro futuro.

Ingresso con abbonamento presso l’Auditorium Santa Chiara (Piazza Santa Chiara, 1 – Foggia) alle ore 19.20. Inizio spettacolo ore 20.00. Si invita il gentile pubblico a recarsi munito di mascherina, documento di identità e abbonamento alla rassegna Musica Felix VI edizione – 2020.

