Lago Salso brucia ancora, il Wwf chiede una svolta

Un altro rogo, altri habitat distrutti, altra fauna selvatica cancellata dal fuoco. L’Oasi Lago Salso, uno dei patrimoni naturalistici più importanti della Capitanata, torna al centro dell’allarme lanciato dal Wwf Foggia dopo l’ennesimo incendio che ha colpito l’area umida alla periferia di Manfredonia.

L’associazione esprime “profonda amarezza e indignazione per quanto accaduto e denuncia una situazione che, a suo giudizio, non può più essere affrontata come una semplice emergenza stagionale. “Non possiamo continuare ad assistere, impotenti, alla distruzione delle nostre zone umide, da San Floriano a Lago Salso”- afferma il Wwf. “Ogni rogo, ogni trasformazione illegittima del territorio, ogni prelievo d’acqua non adeguatamente controllato, – dice l’associazione – rappresenta un gravissimo passo indietro nella tutela dell’ambiente, della biodiversità e della legalità. Chiediamo che la Procura della Repubblica presti finalmente la massima attenzione a quanto abbiamo già ripetutamente denunciato in merito alle trasformazioni agricole abusive e al prelievo illecito di acqua nell’area. È necessario verificare con rigore cosa sta accadendo e accertare senza sconti le relative responsabilità penali e amministrative”. Il Wwf chiede “una svolta immediata. Occorre contrastare con fermezza chi sta tentando di distruggere deliberatamente l’Oasi. Dopo questi ultimi due anni consecutivi di roghi devastanti, che hanno causato la morte di ingenti quantità di fauna selvatica e la distruzione di habitat protetto a livello comunitario, chiediamo di porre nel più breve tempo possibile efficaci ‘anticorpi’ per contrastare la criminalità ambientale”. “Vogliamo sapere, con chiarezza e trasparenza, perché il fronte strada non sia stato preventivamente bonificato, sfalciato e messo in sicurezza attraverso adeguate fasce parafuoco, nonostante il rischio incendi estivi fosse del tutto evidente e prevedibile. La prevenzione non può essere una parola vuota da invocare solo ex-post, dopo che il fuoco ha già devastato e incenerito tutto.

Lo Stato e le istituzioni locali non possono continuare ad arretrare o a mostrare passività davanti alla perdita sistematica di un patrimonio naturale così importante. Servono controlli stringenti, assunzioni di responsabilità, manutenzione ordinaria costante, una gestione efficace e una totale trasparenza amministrativa.

L’associazione parla apertamente della necessità di “una svolta immediata”. In particolare, propone l’istituzione immediata del divieto assoluto delle attività venatorie nell’arco di 1000 metri dai confini dell’area protetta per almeno 10 anni, misura indispensabile per consentire ripopolamento e una vigilanza efficace e un contrasto reale al bracconaggio e alle attività illecite, che deve essere necessariamente accompagnata da un potenziamento delle unità e dei pattugliamenti delle forze dell’ordine sul territorio; Creazione di passaggi faunistici, misure anti-attraversamento e dissuasori della velocità per contrastare gli impatti tra fauna e autoveicoli; posa di fototrappole contro l’abbandono illecito di rifiuti; lotta alle captazioni abusive all’interno dell’oasi e lungo i suoi immissari; sistema di telecamere “early warning” contro gli incendi; un piano straordinario di recupero ecologico condiviso con la comunità scientifica e le associazioni ambientaliste e tutto ciò che può essere fatto per il recupero di questo disastro ambientale. Non bastano più parole di circostanza o vuoti impegni programmatici: l’Oasi Lago Salso va difesa e salvata ora, prima che sia troppo tardi”.



Pubblicato il 8 Luglio 2026