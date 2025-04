Lago di Varano ‘liberato’ da una tonnellata di rifiuti

Oltre una tonnellata di plastica e rifiuti: è il quantitativo rimosso dal Lago di Varano, sul Gargano, ad opera di circa 50 volontari molisani e pugliesi di ‘Plastic Free onlus’. Un evento di pulizia ambientale che ha visto l’associazione ambientalista impegnata, insieme agli operatori turistici del lago, nel contrastare l’abuso di plastica. “L’area, purtroppo, si è rivelata invasa da ogni tipo di rifiuto: dalle reti da pesca agli pneumatici, dalle bottiglie di plastica alle barche abbandonate” ha spiegato Jessica Caccioppolo, referente molisana di Plastic Free e organizzatrice dell’evento di pulizia ambientale insieme a Silvana Ferrante, vice referente regionale Plastic Free Puglia. “Ciò evidenzia un grave problema nella zona a danno di un patrimonio che invece meriterebbe di essere preservato come bellezza naturale”. “È importante collaborare per mettere al centro dell’attenzione il nostro territorio, ricco di meraviglie naturali che vanno tutelate e preservate dall’incuria e dall’inciviltà – ha aggiunto Ferrante – Il Gargano è una delle gemme della Puglia, non solo dal punto di vista naturalistico, ma anche turistico. Proteggerlo è un dovere affinché anche i visitatori imparino a rispettarlo come noi”.



Pubblicato il 9 Aprile 2025