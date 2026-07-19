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Lago di Garda, ancora senza esito le ricerche del giovane che ha salvato un bimbo inglese di 7 anni

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(Adnkronos) – Sono ancora senza esito le ricerche di Alexandru Olaisiu Sorin, il 29enne lavoratore stagionale della Garda Tours che ieri pomeriggio si è tuffato nel lago di Garda per salvare dalle acque un bambino inglese di 7 anni in difficoltà. Il bimbo faceva parte della comitiva di turisti inglesi che Sorin stava accompagnando in barca in un tour sul lago.  Una volta messo in salvo il bimbo a bordo barca, Sorin ha accusato un malore ed è scomparso nelle acque del lago, che in quel punto sono profonde circa 50 metri. Nelle ricerche, cominciate già ieri pomeriggio, subito dopo la tragedia, a turno sono impegnati i sommozzatori e l’elicottero dei vigili del fuoco, della guardia costiera, della guardia di finanza e dei carabinieri con battelli dotati di sonar e Rov.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 19 Luglio 2026

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